نتيجة الابتدائية الأزهرية 2019 الفصل الدراسي الأول برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول 2018/2019 المرحلة الابتدائية المعاهد الأزهرية نقدمه لكم من خلال هذا التقرير، حيث انتهت المرحلة الابتدائية في المعاهد الأزهرية في مصر من آداء اختبارات الترم الأول للعام الدراسي 2018/2019، هذا بعد أن قامت معاهد الأزهر متمثلة في الإدارة المركزية للامتحانات بالإعلان عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2018/2019 بعد اعتماده مباشرة.

وقد أعلنت الإدارة المركزية لمعاهد الأزهر عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2018/2019 للمرحلة الابتدائية، الصفوف الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، حيث سنقوم خلال المقال بتوضيح الجداول وفقًا لما أعلنت عنه اللجنة، ونتمنى للجميع دوام التوفيق والنجاح.

نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول 2018/2019

نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول 2019 المرحلة الابتدائية المعاهد الأزهرية ستظهر خلال أيام قليلة، حيث انتهى طلاب المرحلة الابتدائية من آداء اختبارات الترم الأول 2019 وفقًا للجداول الموضحة في هذا المقال، هذا وسيقوم قطاع الأزهر الشريف بالإعلان عن نتائج الامتحانات مباشرة فور الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات بحيث يمكنكم الاستعلام عن النتائج برقم جلوس الطالب مباشرة عبر رابط:

جدول امتحانات الصف الأول الابتدائي

من المقرر أن يبدأ جدول امتحانات الصف الأول الابتدائي يوم 19/12/2018 الموافق يوم الأربعاء، وسيقوم كل معهد بتحديد امتحانات الصف الأول وفقًا لأعداد الطلاب الموجودين، بحيث يمكنكم الإطلاع عليى باقي التفاصيل الخاصة بالصف الأول من المعهد الذي ينتمي له أبناؤكم.

جدول امتحانات الصف الثاني الابتدائي

سيبدأ طلاب الصف الثاني الابتدائي اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2018/2019 في يوم الخميس الموافق 20/12/2018، حيث سيخضع الطلاب في ذلك اليوم إلى اختبار اللغة العربية والذي سيبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحًا وينتهي في الساعة الحادية عشر صباحًا، بالإضافة إلى امتحان الخط العربي من الساعة 11:30 صباحًا حتى 12:30 ظهرًا.

وفي يوم السبت الموافق 22/12/2018، من المقرر أن يخضع الطلاب لامتحان الرياضات من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11 صباحًا، بعده سيخضع الطلاب في نفس اليوم لآداء امتحان التربية الإسلامية والذي سيبدأ في تمام الساعة 11:30 صباحًا وحتى الساعة 1 بعد الظهر.

وفي يوم الأحد الموافق 23/12/2018 من المقرر أن يخضع الطلاب أولًا إلى امتحان اللغة الانجليزية، والذي سيبدأ من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11 صباجًا، أما بالنسبة للمادة الثانية التي سيخضع لها الطلاب في نفس اليوم فهي مادة التربية الفنية، وستبدأ من الساعة 11:30 وحتى الساعة 1 مساءًا.

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي

سيبدأ الصف الثالث الابتدائي امتحان الفصل الدراسي الأول يوم الخميس الموافق 20/12/2018، حيث سيخضع الطلاب يوم الخميس لامتحان القرآن الكريم، حيث سيبدأ الاختبار في تمام الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11 صباحًا.

يوم السبت هو اليوم الثاني الموافق 22/12/2018، حيث سيبدأ الطلاب اليوم باختبار الرياضيات، وسيبدأ من الساعة 9 صباحًا وسيستمر حتى الساعة 11 صباحًا، أما الاختبار الثاني فهو مادة التربية الفنية، وسيبدأ الاختبار من الساعة 11:30 صباحًا ويستمر حتى الساعة 1 بعد الظهر.

وفي يوم الأحد الموافق 23/12/2018 سيخضع الطلاب لامتحان اللغة العربية، وستكون مدة الاختبار ساعتين، ليبدأ الطلاب في الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11 صباحًا، أما بالنسبة للمادة الثانية التي سيخضع لاختبارها الطلاب في نفس اليوم، فهي مادة الخط العربي ومدتها ساعة واحدة فقط، حيث سيخضع الطلاب لاختبارها بداية من الساعة 11:30 صباحًا وحتى الساعة 12:30 صباحًا.

أما يوم الاثنين الموافق 24/12/2018، فسيخضع الطلاب أولًا لاختبار مادة التربية الإسلامية، والتي ستبدأ من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 10:30 صباحًا، تليها مادة اللغة الانجليزية، وستبدأ من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 1 مساءً.

جدول امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي

سيبدأ الطلاب الاختبارات يوم الثلاثاء الموافق 25/12/2018، حيث سيخضع الطلاب لاختبار مادة القرآن الكريم أولًا والذي سيستمر لمدة ساعتين بدءًا من الساعة 9 صباحًا، ثانيًا مادة الدراسات الاجتماعية، حيث سيستمر الاختبار لمدة ساعة ونصف بدًا من الساعة 11:30 صباحًا.

سيخضع الطلاب يوم الأربعاء الموافق 26/12/2018 لاختبار مادة التربية الإسلامية، والتي ستبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 10:30 صباحًا، أما المادة الأخرى التي سيخضع لها الطلاب فهي مادة العلوم والتي ستبدأ من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 12:30 بعد الظهر.

وسيخضع الطلاب يوم الخميس الموافق 27/12/2018 لاختبار مادة اللغة العربية والإملاء والذي سيستمر لمدة ساعتين ونصف بداية من الساعة 9 صباحًا، والاختبار الثاني سيكون الخط وسيستمر لمدة ساعة واحدة ابتداء من الساعة 12 ظهرًا.

ويوم السبت الموافق 29/12/2018 سيخضع الطلاب لاختبار الرياضات لمدة ساعتين بدءًا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11 صباحًا، والمادة الثانية ستكون التربية الفنية، والتي سيخضع لها الطالب بدءًا من الساعة 11:30 صباحًا وحتى الساعة 1 بعد الظهر لمدة ساعة ونصف.

وسيخضع الطلاب يوم الأحد الموافق 30/12/2018 لاختبار مادة اللغة الانجليزية لمدة ساعتين ابتداء من الساعة 9 صباحًا، والمادة الثانية ستكون الحاسب الآلي لمدة ساعة ونصف بدءًا من الساعة 11:30 صباحًا.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي

سيبدأ طلاب الصف السادس الابتدائي اختبارات الفصل الدراسي الأول يوم الأربعاء الموافق 2/1/2019، حيث سيخضع الطلاب لاختبار القرآن الكريم لمدة ساعتين ابتداء من الساعة 9 صباحًا، بعدها اختبار مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف ابتداء من الساعة 11:30 صباحًا.

يوم الخميس الموافق 3/1/2019 سيخضع الطلاب لاختبار التربية الإسلامية لمدة ساعة ونصف ابتداء من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 10:30 صباحًا، يليه اختبار العلوم بدءًا من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 12:30 ظهرًا لمدة ساعة ونصف.

وسيخضع الطلاب يوم السبت الموافق 5/1/2019 لاختبار اللغة العربية أولًا لمدة ساعتين ونصف، بعدها سيخضع الطلاب لاختبار الخط العربي لمدة ساعة واحدة.

وسيخضع الطلاب يوم الأحد الموافق 6/1/2019 لاختبار مادة الرياضيات لمدة ساعتين بدءًا من الساعة 9 صباحًا، بعدها سيخضع الطلاب لاختبار التربية الفنية لمدة ساعة ونصف.

وسيخضع الطلاب يوم الثلاثاء الموافق 8/1/2019 لاختبار اللغة الانجليزية لمدة ساعتين بعدها اختبار الحاسب الآلي لمدة ساعة ونصف.

نتيجة الابتدائية الأزهرية 2019 ورابط استعلام النتيجة برقم الجلوس وفرناها لكم، والمزيد من الاستفسارات التي تتعلق بالنتيجة والاستعلام عنها يمكنكم تركها في تعليق، وسنقوم بتوضيح ما لديكم من استفسارات خلال التحديثات.