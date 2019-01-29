“تصفح كتالوج” عروض عيد ميلاد كارفور Carrefour ال16 خصومات العام الجديد 2019 على الأجهزة...

تزدحم فروع كارفور مع بداية العام الجديد بالمتسوقين في محافظات مصر، وذلك بعد إعلان عروض كارفور عروض عيد ميلاده السادس عشر يناير 2019 عبر الإنترنت، والتي شهدت تخفيضات كبيرة وخصومات هائلة على كافة السلع والأجهزة التي يحتاجها البيت المصري، وقد وفرنا لكم عبر تلك المقالة أخر عروض كارفور لنهاية السنة على الجولات والأجهزة الكهربائية وجميع أنواع السلع الغذائية.

تأتي عروض كارفور بداية العام، وتستمر عروض نهاية العام حتى يوم الرابع من شهر فبراير أو حتى نفاذ الكمية المتاحة داخل الفروع، وتشمل العروض كافة السلع والأجهزة التي يحتاجها البيت المصري من بوتاجازات وشاشات تلفزيون وثلاجات وما إلي خلاف ذلك، وستسمر العروض إلي ما يقرب لشهر من الزمن وقد ضعف الإقبال إلي حد كبير مقارنة بأول أيام تلك العروض حيث كان الإقبال أكبر من المتوقع.

عروض عيد ميلاد كارفور من 1 يناير إلى 4 فبراير

وتبدأ عروض عيد ميلاد كارفور من أول شهر يناير 2019 حتي الرابع من فبراير في كافة الفروع، وتمحورت أغلب تخفيضات كارفور في عيد ميلاده ال 16 حول خصومات الأجهزة الكهربائية.

عروض كارفور ديسمبر 2018

أليكم كتالوج صور عروض كارفور راس السنة والتي تستمر حتى نهاية العام الحالي. عروض كارفور 2019



ويتيح كارفور ميزة تجميع النقاط من خلال تطبيق ماي كلوب، حيث يقوم التطبيق على تجميع نقاط مشترياتك من كارفور وإمكانية استبدالها من أي فرع، كل ما عليك هو تحميل التطبيق وتفعيل خاصية النقاط. خصومات عيد ميلاد كارفور

ووعد كارفور عملائه بمزيد من العروض مع مطلع العام الجديد احتفالاً بعيد ميلاده السادس عشر هذا العام، مع خصومات هائلة وعروض تقسيط.

وقدم هايبر ماركت كارفور تخفيضات كبيرة على شراء شاشات العرض أون لاين عبر الموقع الإلكتروني، وشملت التخفيضات على الشاشات خصم يصل لأكثر من 30 % على موديلات بعض شاشات سامسونج.

وشهدت فروع كارفور إقبال جماهيري كبير للغايةفي الأيام الأولي من شهر يناير، حيث شُوهدت العربات النصف نقل وهي محملة بالأجهزة والسلع من أبواب جميع الفروع.

نذكر أن العروض أعلاه، تنتهي عند نفاذ الكمية أو نهاية العرض، علماً بإن العروض على الأجهزة الكهربائية دائماً ما تشهد إقبال جماهيري وتنتهي قبل نهاية العرض.

قدمنا لكم عروض كارفور يناير 2019 “عيد ميلاد كارفور” خلال الفترة من 1 يناير إلى 4 فراير القادم، حيث تتوافر عروض كارفور الجديدة في كافة الفروع.