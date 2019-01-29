“كتالوج ” عروض كارفور Carrefour يناير 2019 وتخفيضات 50% في عيد ميلاد كارفور ال16 على...

نقدم لكم عروض كارفور يناير 2019 “عيد ميلاد كارفور” خلال الفترة من 1 يناير إلى 4 فراير القادم، حيث تتوافر عروض كارفور الجديدة في كافة الفروع بمختلف المحافظات حتى نفاذ الكمية، وهي عروض شاملة على المنتجات الغذائية والشاشات والأجهزة، والأدوات المنزلية، وأدوات المنزل وغيرها، ومن شهر الأشياء التي تشملها تلك العروض هي شاشات التلتفزيون والاجهزة الكهربائية الكبيرة مثل البوتاجازات والغسالات والثلاجات والميكرويف والخلاطات.

عروض كارفور

يقدم كارفور تجربة جديدة وفريدة من نوعها من خلال التسوق، لما يوفره من عروض وطريقة توفيير جديدة مع برنامج ماي كلوب، وهو برنامج يمكنكم من خلال تجميع النقاط على مشترياتكم اليومية والشهرية، واستبدال تلك النقاط بكوبونات خصم عند الشراء في مرة لاحقة، وذلك يأتي ضمن اهتمام كارفور بعملائها ومحاولاتها الحفاظ عليهم، ويمكن للجميع تحميل تطببيق ماي كلوب وتسجيل عضوية ومن ثم الحصول على النقاط عند الشراء وتحويلها لكوبونات خصم.

العروض مستمرة حتى 14 فبراير تشمل الأجهزة التي بالأسفل التي مدون عليها السعر الخاص بكل منتج قبل الخصم وبعده.

تلك العروض متواجدة في جميع فروع كارفور بجمهورية مصر العربية بالمحافظات المختلفة، والعروض سارية علي جميع السلع حتي تاريخ نهاية العرض أو حتي نفاذ الكمية من المنتج، وخصومات كارفور في أعياد راس السنة هذا العام تشهد إقبال كبير، حيت تهافت الإلاف من الشعب المصري على فروع كارفور بمجرد الإعلان عن عروض نهاية العام أمس الأربعاء.

وأعلن كارفور عن مفاجأة سارة لعملائه من خلال عروض عيد ميلاد كارفور منذ الأول من يناير القادم حتى الرابع من شهر فبراير وخصومات هائلة وعروض تقسيط، حيث يحتفل مع مطلع العام القادم بالعيد السادس عشر .

هذه هي عروض كارفور Carrefour نهاية العام “رأس السنة” 2019 خلال الفترة من 19 إلى 31 ديسمبر على السلع الغذائية والإلكترونيات والاجهزة الكهربائية بجميع الفروع.

والآن تتوافد أعداد كبيرة على فروع كارفور قبل نهاية عروض عيد ميلاد كارفور السادس عشر، وهناك جالة من الازدحام على التخفيضات بجميع فروع كارفور ووجود عدد من المواطنين نتيجة لتخفيضات على جميع الأجهزة الكهربائية الشاشات والبوتجازات والغسالات وخلاف ذلك الكثير.

بدات العروض من بداية العام الجديد وسوف تستمر من 1 يناير إلي 4 فبراير ويمكنكم التعرف عليها من خلال الصور التي بالأعلى، وتشهد عروض عيد ميلاد كارفور التي تبدأ في الأول من يناير حتي 4 فبراير تخفيضات كبيرة على الأجهزة الكهربائية.

نُذكر الجميع أن العروض تشمل الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية المختلفة بتخفيضات كبيرة جداً، وبدأت عروض كارفور منذ بداية العام الميلادي الجديد.