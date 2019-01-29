“متواصلة” عروض عيد ميلاد كارفور 2019 Carrefour – الان كتالوج نخفيضات 50% على...

تبرز عروض عيد ميلاد كارفور 2019 والذي يستمر خلال الفترة من أول يناير حتى الرابع من فبراير في الشارع المصري، حيث يقدم هايبر ماركت كارفور عروض رائعة وخصومات تصل إلى 50% على الأجهزة الكهربائية والشاشات ماركات جاك وتوشيبا وغيرها، وجاء إعلان كارفور عن عروض عيد ميلاده السادس عشر بعد ساعات من نهاية عروض رأس السنة الميلادية، لتمتلأ الفروع منذ اليوم الأول للعام الجديد بالمتسوقين.

عروض عيد ميلاد كارفور الجديدة شملت الكثير من الخصومات والتخفيضات، ورغم تباين الأراء من قبل المتسوقين حول طبيعة العروض ومدى قوتها، إلا أن عروض كارفور على الشاشات التلفزيونية شهدت خصومات تصل إلى 50% على منتجات جاك على وجه التحديد، وظهرت عربات النصف نقل خارج الفروع محملة بالأجهزة الكهربائية لتدل على الإقبال الكبير على عروض هذا العام.

عروض عيد ميلاد كارفور 2019



ويتيح كارفور خدمة الشراء أون لاين عبر الموقع الإلكتروني، لبعض المنتجات والسلع المتاحة داخل الفروع، ويتم الشحن لجميع محافظات مصر بالمجان، علماً بإنه يمكنكم التقسيط من كارفور حسب الشروط المعلنة.

التخفيضات على الأجهزة الكهربائية لا تزال سارية حتى يوم الرابع من شهر فبراير او حتى نفاذ الكمية وخصومات كبرى لكافة المستلهكين.

ما زالت العروض مستمرة على جميع السلع والاجهزة الكهربائية حتي الآن وسوف تستمر حتي يوم فبراير من الشهر المقبل بجميع فروع كارفور.

ويمكن الشراء أون لاين عن طريق موقع كارفور على الإنترنت، في حين يمكن الشراء بالتقسيط للموظفين ومالكي الحسابات البنكية.