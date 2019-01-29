“خصومات كبيرة” عروض عيد ميلاد كارفور 2019 Carrefour من 1 يناير إلى 4 فبراير على الاجهزة...

عروض عيد ميلاد كارفور 2019، يحتفل هايبر ماركت كارفور بعيد ميلاده رقم 16 مع مطلع العام الجديد، ويتزامن ذلك مع افتتاحه كارفور لفروعه الجديدة في بعض محافظات مصر، ويقدم كل عام كارفور عروض مميزة على السلع والأجهزة خلال فترة عرض عيد ميلاد كارفور والتي تستمر طوال شهر يناير والأيام الأولى من شهر فبراير.

عروض عيد ميلاد كارفور 2019 تبدأ في الفترة من 1 يناير 2019، وتنتهي في الرابع من شهر فبراير، وينتظر أن تشهد عروض عيد ميلاد كارفور الكثير من الخصومات والتخفيضات المميزة على عروض الاون لاين والفروع، والتي لم يكشف النقاب عنها حتى الآن، إلا بعد نهاية عروض رأس السنة يوم 31 من شهر ديسمبر الحالي، وبعد الكشف عنها وضح عدد كبير من الخصومات خاصة الخاصة بالأجهزة الكهربائية للعديد من الماركات العالمية الشهيرة، العروض تشمل تحديداً جميع انواع الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات.

عروض عيد ميلاد كارفور

تلك هي مجموعة من عروض كارفور 2019 نرجو ن تكون الصورة واضحة والعروض تشمل العديد من السلع الغذائية المختلفة والأجهزة الكهربائية، ورغم أن مدة العروض تتخطى شهر إلا أن الزحام على الفروع مستمر حتى الآن في جميع الفروع المنتشرة بجمهورية مصر العربية.

الأسعار مدونه على جميع أسعار الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات المتواجدة داخل العرض قبل الخصم وبعده لتقرروا الأفضل لكم.

تلك هي عروض كارفور 2019، العروض الأول لهايبر ماركت كارفور مع بداية العام الجديد على السلع الغذائية المختلفة فاستغلوا تلك الفرصة.

وقدم هايبر ماركت كارفور تخفيضات كبيرة على شراء شاشات العرض أون لاين عبر الموقع الإلكتروني، وشملت التخفيضات على الشاشات خصم يصل لأكثر من 30 % على موديلات بعض شاشات سامسونج.

نذكر أن أغلب العروض أعلاه متاحة بالتقسيط وأون لاين عبر موقع كارفور على الإنترنت، وبدون مصاريف شحن، عروض عيد ميلاد كارفور على الأجهزة الكهربائية لا تزال سارية حتى يوم الرابع من شهر فبراير عو حتى نفاذ الكمية.

وأعلن كارفور عن عروض عيد ميلاده ال16 دون الكشف عن التفاصيل، رافعاً شعار ” يناير يعني كارفور”، وتبدأ عروض عيد ميلاد كارفور 1 يناير وتنتهي يوم الرابع من شهر فبراير.