"فورد" تعتزم طرح نماذج جديدة لسيارة رباعية الدفع

أكدت شركة فورد اليوم الثلاثاء، نيتها طرح نماذج جديدة من سيارات "Ranger" البيك آب رباعية الدفع، والتي تضم تعديلات عدة، تشمل التصميم الخارجي والذي أصبح أكثر عصرية.

و تشمل التعديلات أيضا، الواجهتين الأمامية والخلفية اللتين اختلفتا كليا عنهما في "Ranger" القديمة، والأضواء التي زودت بتقنيات "LED".

وستضمن رشاقة حركتها على مختلف أنواع الطرقات، أنظمة تعليق متطورة، ونظاما دفع خلفي ورباعي، تعمل جميعها مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 10 مراحل. حسب روسيا اليوم.

ومن المفترض أن تأتي هذه المركبات بمحركات بنزين من عائلة "EcoBlue" بسعة 2.0 لتر، وعزم 130 و170 حصانا، ومحركات ديزل "TDCi" بسعة 3.2 لتر.