نقدم لكل زوارنا الكرام أسعار العملات اليوم الثلاثاء 29-1-2019 سعر الدولار والريال السعودي وباقي العملات، يبحث العديد من المصريين وخاصة الذين يعملون في البورصة، والمستوردين عن أسعار العملات بشكل يومي، لذلك نقوم بتحديث الأسعار عند حدوث أي تغيير فيها بشكل دوري، ويتم توضيح جميع الأسعار في جدول يتضمن سعر البيع والشراء لجميع العملات سواء العربية أو الأجنبية مقابل الجنيه المصري، ونقدم لكم من خلال هذا المقال أسعار (الدولار، اليورو، الريال السعودي، الريال القطري، الدينار الأردني، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي).

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 29-1-2019

تشهد أسعار العملات اليوم حالة من الاستقرار، وذلك بعد ارتفاعها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، فقد تراوح سعر الدولار اليوم بين 17.56 إلى 17.58 للشراء، بينما بلغ متوسط سعر البيع بين 17.65 إلى 17.68، بينما سعر اليورو اليوم قد ارتفع قليلاً في بعض البنوك، أما بالنسبة لسعر الريال السعودي اليوم فما زال مرتفعاً خصوصاً مع دخول موسم العمرة، واقتراب موسم الحج.

اسعار الدولار واليورو

يشهد سوق العملات في مصر حالة من التذبذب بين الصعود والهبوط، حيث بلغ متوسط سعر الدولار اليوم في البنوك 17.58 للشراء، بينما بلغ متوسط سعر البيع 17.68 جنيه، أما سعر اليورو فقد بلغ متوسط سعر البنوك 20.28 للشراء و20.42 للبيع، وفيما يلي جدول بأسعار كلاً من سعر الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي محدث فور تغير الأسعار في البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 17.76 بنك الإسكندرية أقل سعر للبيع: 17.67 البنك التجاري الدولي (CIB) البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك الإسكندرية 17.76 17.86 يومين بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.65 17.75 21 ساعة اتش اس بى سى HSBC 17.61 17.71 15 ساعة البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.61 17.71 17 ساعة البنك العربى 17.60 17.70 سنة واحدة بنك مصر إيران التنمية 17.60 17.70 19 ساعة بنك عودة 17.58 17.68 18 ساعة البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.58 17.68 17 ساعة البنك الزراعى المصرى 17.58 17.68 18 ساعة مصرف أبوظبى الإسلامى 17.58 17.68 19 ساعة بنك بلوم 17.58 17.68 16 ساعة بنك قناة السويس 17.58 17.68 19 ساعة بنك الكويت الوطني NBK 17.58 17.68 14 ساعة بنك مصر 17.58 17.68 19 ساعة البنك الأهلي المصري 17.58 17.68 19 ساعة البنك العربي الأفريقي الدولى 17.58 17.68 19 ساعة بنك الإستثمار العربي AIB 17.58 17.68 18 ساعة بنك المشرق 17.58 17.68 16 ساعة بنك التنمية الصناعية 17.58 17.68 16 ساعة البنك العقاري المصري العربي 17.58 17.68 18 ساعة المصرف المتحد 17.58 17.68 19 ساعة بنك البركة 17.58 17.68 16 ساعة البنك التجاري الدولي (CIB) 17.57 17.67 19 ساعة كريدى أجريكول 17.57 17.67 17 ساعة المصرف العربى الدولى 17.57 17.67 19 ساعة بنك التعمير والإسكان 17.57 17.67 18 ساعة البنك الأهلى اليونانى 17.57 17.67 18 ساعة البنك المصرى الخليجى 17.57 17.67 18 ساعة البنك المركزى المصرى 17.56 17.70 18 ساعة

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 20.40 البنك العربى أقل سعر للبيع: 20.18 المصرف العربى الدولى البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ البنك العربى 20.40 20.63 سنة واحدة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 20.12 20.28 21 ساعة البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 20.11 20.27 28 دقيقة البنك العقاري المصري العربي 20.10 20.23 18 دقيقة المصرف العربى الدولى 20.09 20.22 18 دقيقة بنك التنمية الصناعية 20.07 20.23 18 دقيقة بنك الإستثمار العربي AIB 20.07 20.23 18 دقيقة البنك المصرى لتنمية الصادرات 20.07 20.23 26 دقيقة بنك عودة 20.07 20.23 18 دقيقة البنك العربي الأفريقي الدولى 20.07 20.23 58 دقيقة البنك الأهلي المصري 20.07 20.23 28 دقيقة بنك مصر 20.07 20.23 58 دقيقة اتش اس بى سى HSBC 20.06 20.24 15 ساعة بنك مصر إيران التنمية 20.05 20.25 19 ساعة بنك الإسكندرية 20.05 20.37 يومين البنك الزراعى المصرى 20.03 20.25 18 ساعة بنك التعمير والإسكان 20.03 20.38 18 ساعة البنك المركزى المصرى 20.03 20.19 18 ساعة مصرف أبوظبى الإسلامى 20.02 20.20 19 ساعة المصرف المتحد 20.02 20.20 19 ساعة بنك بلوم 20.02 20.20 8 دقائق بنك قناة السويس 20.02 20.20 19 ساعة بنك المشرق 20.02 20.20 16 ساعة بنك الكويت الوطني NBK 20.02 20.21 14 ساعة كريدى أجريكول 20.01 20.19 17 ساعة البنك التجاري الدولي (CIB) 20.01 20.19 19 ساعة البنك الأهلى اليونانى 20.01 20.19 18 ساعة البنك المصرى الخليجى 20.01 20.20 18 ساعة بنك البركة 19.96 20.28 16 ساعة

أسعار العملات العربية اليوم

أما العملات العربية فتشهد حاله من الاستقرار فقد سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري مبلغ 4.76 للشراء، بينما سجل سعر البيع 4.79، بينما بلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي مبلغ 4.87 للشراء و4.89 للبيع، وفيما يلي أسعار العملات العربية في بعض البنوك.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 4.71 البنك الزراعى المصرى أقل سعر للبيع: 4.71 كريدى أجريكول البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ البنك الزراعى المصرى 4.71 4.76 23 ساعة بنك الإسكندرية 4.71 4.75 يومين البنك الأهلي المصري 4.70 4.73 19 ساعة بنك مصر 4.70 4.71 19 ساعة اتش اس بى سى HSBC 4.70 4.72 15 ساعة بنك عودة 4.69 4.71 18 ساعة بنك بلوم 4.69 4.71 26 دقيقة البنك المصرى الخليجى 4.69 4.71 18 ساعة المصرف العربى الدولى 4.69 4.71 18 دقيقة البنك المركزى المصرى 4.68 4.72 18 ساعة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.68 4.73 21 ساعة بنك قناة السويس 4.68 4.72 19 ساعة بنك الإستثمار العربي AIB 4.68 4.71 18 ساعة البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.67 4.72 28 دقيقة مصرف أبوظبى الإسلامى 4.67 4.71 19 ساعة البنك المصرى لتنمية الصادرات 4.67 4.71 17 ساعة البنك العربى 4.67 4.72 سنة واحدة بنك مصر إيران التنمية 4.67 4.73 19 ساعة البنك التجاري الدولي (CIB) 4.67 4.71 19 ساعة بنك المشرق 4.67 4.71 16 ساعة كريدى أجريكول 4.66 4.71 17 ساعة البنك الأهلى اليونانى 4.66 4.72 18 ساعة بنك الكويت الوطني NBK 4.66 4.72 14 ساعة البنك العربي الأفريقي الدولى 4.66 4.71 19 ساعة المصرف المتحد 4.66 4.72 19 ساعة بنك التنمية الصناعية 4.65 4.71 16 ساعة البنك العقاري المصري العربي 4.65 4.75 18 ساعة بنك التعمير والإسكان 4.62 4.73 18 ساعة بنك البركة 4.61 4.75 16 ساعة

سعر الدينار الكويتي

بنك بلوم مصر: 58.80 للشراء، و59.21 للبيع. البنك الأهلي المصري: 58.60 للشراء، و58.97 للبيع. البنك التجاري الدولي: 58.68 للشراء، 59.23 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

البنك المصري الخليجي: 4.88 للشراء، و4.89 للبيع. مصرف أبو ظبي الإسلامي: 4.88 للشراء، و4.90 للبيع.

سعر الدينار البحريني

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.44 للشراء، و47.72 للبيع. بنك الإسكندرية: 46.59 للشراء، و47.62 للبيع.

سعر الريال العماني

بنك الإسكندرية: 46.17 للشراء، و46.63 للبيع. البنك الأهلي المصري: 46.18 جنيه للشراء، و46.44 للبيع.

سعر الريال القطري

بنك عودة: 4.90 للشراء، و4.93 للبيع. بنك القاهرة: 4.52 للشراء، و4.93 للبيع.

أسعار العملات اليوم في السوق السوداء

أسعار العملات اليوم

تشهد أسعار العملات في السوق السوداء حالة من الانخفاض، وذلك توازياً مع انخفاض الأسعار في البنوك المصرية، حيث أنه منذ قرار تعويم الدولار من قبل محافظ البنك المركزي، أصبحت أسعار العملات في السوق السوداء لا تختلف كثيراً عن الأسعار في البنوك، حيث أصبح الفارق لا يتخطى العشر قروش، وقد سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء مبلغ 17.93 للشراء، بينما سجل سعر البيع مبلغ 18 جنيه، أما عن سعر الريال السعودي فقد سجل 4.78 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع 4.84 جنيه.

تحديث: أسعار العملات اليوم

انخفاض سعر العملات اليوم الثلاثاء 29-1-2019 في البنوك المصرية، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم متوسط 17.58 للشراء، و17.68 للبيع، بينما سجل سعر اليورو الأوروبي اليوم 20.02 للشراء، وسجل سعر البيع 20.20، فيما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم للشراء 58.80، بينما سجل سعر البيع 59.00، وهذه الأسعار قد تختلف كثيرا أو قليلا عن الأسعار الحقيقية في السوق الحرة، أو المسماة بالسوق السوداء.

الثلاثاء 29-1-2019 في البنوك المصرية، حيث سجل متوسط 17.58 للشراء، و17.68 للبيع، بينما سجل 20.02 للشراء، وسجل سعر البيع 20.20، تعرف معنا على معظم اسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك المصرية.

في البنوك المصرية. تراجع أسعار الدولار في البنوك المصرية مع بداية فترة ألأجازه للمصانع بالصين، حيث بلغ متوسط سعر الدولار اليوم بين 17.58 للشراء، و17.68 في حالة البيع.

نرحب بتوقعاتكم لأسعار العملات خلال الفترة القادمة.