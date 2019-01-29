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ترقب نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 ترم أول-جميع المحافظات بمصر “سنة ثالثة اعدادي”...

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نتابع معكم أخبار نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 جميع المحافظات في مصر، وذلك وفقًا للعوامل المباشرة التي نتابع بها النتائج عن قرب، ونستمر برصد التقارير العاجلة، وتظهر النتائج في شهر يناير 2019، ونحن معكم بالروابط الخاصة بكل محافظة من محافظات مصر، من أجل متابعة النتيجة الخاصة بتلك المحافظة عن قرب، عبر الروابط الرسمية لوزارة التربية والتعليم2

تابع الآن كافة الأخبار المتنوعة التي تخص نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول في جميع المحافظات، وقمنا بنقل الروابط التي تخص جميع المحافظات المصرية، من أجل سهولة الإستعلام، وبداخل كل محافظة تجد أخبار عن الإمتحانات، ونتابع معكم كل جديد عبر التحديثات، ونرصد لكم التقارير الإخبارية من وقت للثاني، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم لسهولة الإستعلام عن النتائج.

يستمر الطلاب في أداء الاختبارات خلال الأيام الجارية، ونترقب ظهور النتائج في شهر يناير 2019، ونرصد لكم الروابط الخاصة بالمحافظات في مصر، من أجل التعرف على النتائج فور ظهورها، الآن يمكنكم حفظ المقال في الصفحة المفضلة من أجل متابعة أفضل للحركة التعليمية المصرية.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 جميع المحافظات

نقوم بمتابعة روابط لكل المحافظات المصرية، ادخل على الرابط الخاص بالمحافظة التابع لها:

  1. نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الأول) محافظة القاهرة– لم تظهر بعد
  2. نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الأول) محافظة الاسكندريةلم تظهر بعد
  3. نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الأول) محافظة المنوفية– لم تظهر بعد
  4. نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الأول) محافظة الشرقيةلم تظهر بعد
  5. نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الأول) محافظة الجيزة– لم تظهر بعد
  6. نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الأول) محافظة أسوانلم تظهر بعد
  7. نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الأول) محافظة أسيوط– لم تظهر بعد
  8. نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الأول) محافظة الإسماعيليةلم تظهر بعد
  9. نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الأول) محافظة الأقصر– لم تظهر بعد
  10. نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الأول) محافظة البحر الأحمرلم تظهر بعد
  11. نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الأول) محافظة الدقهلية– لم تظهر بعد
  12. نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الأول) محافظة السويسلم تظهر بعد
  13. نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الأول) محافظة الغربية– لم تظهر بعد
  14. نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الأول) محافظة الفيوملم تظهر بعد
  15. نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الأول) محافظة القليوبية – لم تظهر بعد
  16. نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الأول) محافظة المنيالم تظهر بعد
  17. نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الأول) محافظة الوادي الجديد– لم تظهر بعد
  18. نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الأول) محافظة بني سويفلم تظهر بعد
  19. نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الأول) محافظة بورسعيد– لم تظهر بعد
  20. نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الأول) محافظة دمياطلم تظهر بعد
  21. نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الأول) محافظة سوهاج– لم تظهر بعد
  22. نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الأول) محافظة شمال سيناءلم تظهر بعد
  23. نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الأول) محافظة كفر الشيخ– لم تظهر بعد
  24. نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الأول) محافظة مرسى مطروحلم تظهر بعد
  25. نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الأول) محافظة البحيرة– لم تظهر بعد
  26. نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الأول) محافظة جنوب سيناءلم تظهر بعد
  27. نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 (الترم الأول) محافظة قنا– لم تظهر بعد

نقوم بإضافة الروابط الخاصة بكل محافظة على حدة، من أجل المتابعة بشكل أفضل للنتائج في مصر، يمكنكم التعليق أسفل المقال ومشاركة الرأي الخاص بكم.

قمنا بإضافة كافة الروابط الخاصة بجميع المحافظات المصرية، ومن خلال المحافظة التابع لها، تستطيع معرفة أخبار الإختبارات وتوقيت بدءها ونهايتها، ونحن معكم بكل جديد، ونتمنى لكم النجاح والتوفيق في اختبارات الترم الأول من الصف الثالث الإعدادي.

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