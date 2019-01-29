سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29/1/2019 في محلات الصاغة الآن Gold Price| جداول محدثة والسعر بالدولار...

من حين لآخر، نرصد ونتابع معكم تطورات سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29-1-2019، وذلك في كافة الأنحاء المتنوعة في محلات مصر المختلفة، ونرصد لكم سعر عيار 21 وعيار 24 وكافة الأعيرة المختلفة، ونسعى لنقل الخبر بصورة واضحة عبر نقل التحديثات الهامة، ونسعى لنقل الخبر بصورة واضحة من وقت للثاني، ونقوم بنقل الأخبار الهامة التي تخصك، تابع المقال وضعه في المفضلة الآن ونحن معكم بكل جديد2

من وقت للثاني، نرصد ونتابع معكم كافة الأخبار المتنوعة التي تخص سعر الذهب اليوم في مصر، ونسعى لنقل الخبر بصورة واضحة عبر نقل محتوى متجدد بشكل كامل، ونقوم برصد التقارير المتنوعة حول الأسعار للأعيرة الذهبية، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد، ونستمر بالتغطية الإعلامية اليومية لمتابعة السعر عن قرب، يمكنكم حفظ المقال بالمفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد.

الجدير بالذكر أن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29 يناير في مصر يرتبط ارتباط وثيق بسعر الدولار، حيث يتم استيراد الأوقية بالعملة الخضراء، ويتغير سعر الأصفر النفيس بسعر الدولار من وقت للثاني، ونعلم أن سعر الدولار تغير منذ تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه في الفترة الأخيرة، وقد ارتفع سعر الدولار بصفة ملحوظة في البنوك، مما أثر على سعر المعدن الأصفر بصفة ملحوظة.

قد يهمك أيضًا:

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 29 يناير 2019

سعر الذهب يشهد استقرار مستمر

العيار السعر عيار 24 740.31 جنيه عيار 22 678.86 جنيه عيار 21 647.77 جنيه عيار 18 555.23 جنيه عيار 14 431.60 جنيه عيار 10 308.71 جنيه

سعر جرام الذهب بالدولار الثلاثاء 29/01/2019

العيار السعر بالدولار جرام الذهب عيار 24 41.91 دولار جرام الذهب عيار 22 38.43 دولار جرام الذهب عيار 21 36.67 دولار جرام الذهب عيار 18 31.43 دولار جرام الذهب عيار 14 24.44 دولار جرام الذهب عيار 10 17.48 دولار