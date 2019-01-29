سعر الدولار اليوم الثلاثاء | محدّث بالبنوك المصرية وفي السوق السوداء 29 يناير 2019 .. في فترة الصباح...

تابع معنا في تحديث يومي سعر الدولار في السوق المصري والسوق السوداء، والمؤثرات التي تتحكم في سعر العملة الأمريكية بالسوق المصري، نعرضه عليكم محدثا بشكل يومي لآخر أسعار العملة الخضراء، فقد ارتفع سعر الدولار منذ 2011 لمستويات غير مسبوقة، وارتفع الطلب عليه وقل العرض مما أدى لنشاط كبير في السوق السوداء، وأدى قرار تحرير سعر صرف الجنيه في مقابل الدولار لفقاعة سعرية رفعت سعر الدولار لما يقترب من 25 جنيها بينما أدت بيانات إيجابية عن الاقتصاد المصري وارتفاعات كبيرة في الاحتياطي النقدي، استمر البنك المركزي المصري في الإعلان عنها بشكل دوري، لتحسن سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه المصري، وتراجع سعر الدولار بالبنوك تدريجيا ليصل لمتوسط سعر 17.60 جنيه، وتراجع نشاط السوق السوداء، ليسجل متوسط سعر صرف الدولار فيها ما بين 1755 و 1765 جنيه. سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم

تحديث الثلاثاء : سجل متوسط بيع الدولار بالسوق السوداء استقرارا عند متوسطاته السعرية لأكثر من 6 شهور، مسجلا 17.75 جنيه، ويتحكم قانون العرض والطلب في سعر الدولار في كل من السوق المصري، البنوك، والسوق السوداء، ويعتمد التداول في السوق الموازية بالأساس على المضاربات السعرية ونشر الشائعات لتحقيق الربح، وقد تأثرت كثيرا التداولات فيها نظرا لاستقرار سعر صرف العملة الخضراء بالبنوك عند متوسطات سعرية واحدة لفترة طويلة وتحسن تدريجي للاقتصاد وارتفاع الاحتياطي النقدي.

: سجل متوسط بيع الدولار بالسوق السوداء استقرارا عند متوسطاته السعرية لأكثر من 6 شهور، مسجلا 17.75 جنيه، ويتحكم قانون العرض والطلب في سعر الدولار في كل من السوق المصري، البنوك، والسوق السوداء، ويعتمد التداول في السوق الموازية بالأساس على المضاربات السعرية ونشر الشائعات لتحقيق الربح، وقد تأثرت كثيرا التداولات فيها نظرا لاستقرار سعر صرف العملة الخضراء بالبنوك عند متوسطات سعرية واحدة لفترة طويلة وتحسن تدريجي للاقتصاد وارتفاع الاحتياطي النقدي. تم رفع سعر الدولار الجمركي للبضائع المستورة ليساوي سعر الدولار في البنك المركزي المصري، تحرير سعر صرف الدولار الجمركي مثل تحرير سعره بالسوق المصري حسب قانون العرض والطلب.



انخفاض كبير للدولار بالبنوك المصرية في 27 يناير 2019، في سعر الشراء، ليتجاوز 22 قرش في بعض البنوك.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 17.76 بنك الإسكندرية أقل سعر للبيع: 17.67 البنك التجاري الدولي (CIB) البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك الإسكندرية 17.76 17.86 يومين بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.65 17.75 18 ساعة اتش اس بى سى HSBC 17.61 17.71 12 ساعة البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.61 17.71 14 ساعة البنك العربى 17.60 17.70 سنة واحدة بنك مصر إيران التنمية 17.60 17.70 16 ساعة البنك العقاري المصري العربي 17.58 17.68 15 ساعة البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.58 17.68 14 ساعة البنك الزراعى المصرى 17.58 17.68 15 ساعة مصرف أبوظبى الإسلامى 17.58 17.68 16 ساعة بنك بلوم 17.58 17.68 13 ساعة المصرف المتحد 17.58 17.68 16 ساعة بنك المشرق 17.58 17.68 13 ساعة بنك البركة 17.58 17.68 13 ساعة بنك مصر 17.58 17.68 16 ساعة البنك الأهلي المصري 17.58 17.68 16 ساعة البنك العربي الأفريقي الدولى 17.58 17.68 16 ساعة بنك الإستثمار العربي AIB 17.58 17.68 15 ساعة بنك الكويت الوطني NBK 17.58 17.68 11 ساعة بنك عودة 17.58 17.68 15 ساعة بنك التنمية الصناعية 17.58 17.68 13 ساعة بنك قناة السويس 17.58 17.68 16 ساعة كريدى أجريكول 17.57 17.67 14 ساعة البنك التجاري الدولي (CIB) 17.57 17.67 16 ساعة المصرف العربى الدولى 17.57 17.67 16 ساعة بنك التعمير والإسكان 17.57 17.67 15 ساعة البنك الأهلى اليونانى 17.57 17.67 15 ساعة البنك المصرى الخليجى 17.57 17.67 15 ساعة البنك المركزى المصرى 17.56 17.70 15 ساعة

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

يعتبر البنك المركزي المصري المحدد الأساسي للسعر الرسمي لصرف الدولار بالبنوك، حيث تتم المعاملات الرسمية بالدولة بسعر الدولار الذي يحدده البنك المركزي المصري، بينما يقوم كل بنك على حده بتحديد سعر صرف الدولار فيه حسب احتياطاته النقدية، وسجل سعر الدولار بالمركزي المصري استقرارا عند مستويات الأسبوع الماضي، وسجل سعر الشراء 17.86 جنيه وسعر البيع 17.97 جنيه.

الاتجاه العام للعملة الأمريكية في 6 شهور

تحديث

ترتبط العملة الخضراء بالسوق المصري بقانون العرض والطلب، منذ تحرير سعر صرف العملة المصرية في مقابل جميع العملات، وأيضا احتياطيات المركزي من النقد الأجنبي، وخاصة الدولار، وقد ارتفع احتياطيات البنوك من الدولار بالفترة الأخيرة لمستويات غير مسبوقة منذ 2011، مما أدى لاستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنية، واتجاهه للانخفاض على المدى المتوسط.

استمر الدولار مستقرا حتى فترة الظهيرة، على أفضل شراء من بنك التنمية الصناعية بسعر 17.86 جنيه وافضل بيع من البنك العربي بسعر 17.70 جنيه.

انخفاض في سعر بيع الدولار في ختام الظهيرة،وسجل أفضل شراء من بنك التنمية الصناعية بسعر 17.86 جنيه وافضل بيع من البنك المصري الخليجي بسعر 17.66 جنيه.

اختتمت العملة الخضراء تعاملات الاثنين باستقرار في سعر شراء الأخضر وارتفاع طفيف في سعر البيع، وسجل افضل شراء من بنك التنمية الصناعية بسعر 17.87 جنيه وافضل بيع من المصرف العربي الدولي بسعر 17.67 جنيه.