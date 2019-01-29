سعر الدولار اليوم الثلاثاء 29/1/2019 في البنوك الآن والسوق السوداء | تحديثات الأسعار بعد الإنخفاض...

نرصد لكم من خلال السطور المقبلة، كافة أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 29 يناير 2019، وذلك في كافة أرجاء البنوك الحكومية والخاصة، ونرصد لكم السعر في السوق الموازي، ونسعى لنقل الخبر بصورة واضحة عبر التحديثات العاجلة، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد، ونرصد السعر بالسوق الموازي، ونحن معكم بالمتابعة المستمرة حول آخر تطورات سعر الدولار اليوم2

نتابع معكم تحديثات الأسعار في مصر، ونرصد سعر الدولار اليوم بعد الإنخفاض السابق، ونسعى لنقل الخبر بصورة واضحة عبر نقل محتوى متجدد، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد، ونحن معكم بكل جديد عبر نقل محتوى متجدد، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد، ونتابع أسعار الشراء والبيع بكافة البنوك المصرية، ونقوم بتحديث الجدول تلقائيًا.

استقر السعر في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 29-01-2019، وحركة البيع والشراء هادئة نسبيًا، ويتراوح سعر الدولار في السوق السوداء عند 17.90 جنيه، علمًا بأن السوق الموازي يختلف من مكان لآخر ومن تاجر لتاجر آخر، ونحن ننقل متوسط الأسعار الخاصة بالسوق الموازي الذي يحاول منافسة البنوك، وسط هدوء عمليات البيع والشراء بشكل ملحوظ.

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 29 يناير 2019

وتتفاوت الأسعار في البنوك بشكل طفيف، ويتحدد السعر بالبنوك وفقًا لأسعار البنك المركزي، وقد تغيرت الأسعار منذ قرار تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه الماضي، ولعل أبرز الأسعار الآن هي في الجدول التالي الذي نقوم بتحديثه باستمرار.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 17.76 بنك الإسكندرية أقل سعر للبيع: 17.67 البنك التجاري الدولي (CIB) البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك الإسكندرية 17.76 17.86 يومين بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.65 17.75 18 ساعة اتش اس بى سى HSBC 17.61 17.71 12 ساعة البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.61 17.71 14 ساعة البنك العربى 17.60 17.70 سنة واحدة بنك مصر إيران التنمية 17.60 17.70 16 ساعة البنك العقاري المصري العربي 17.58 17.68 15 ساعة البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.58 17.68 14 ساعة البنك الزراعى المصرى 17.58 17.68 15 ساعة مصرف أبوظبى الإسلامى 17.58 17.68 16 ساعة بنك بلوم 17.58 17.68 13 ساعة المصرف المتحد 17.58 17.68 16 ساعة بنك المشرق 17.58 17.68 13 ساعة بنك البركة 17.58 17.68 13 ساعة بنك مصر 17.58 17.68 16 ساعة البنك الأهلي المصري 17.58 17.68 16 ساعة البنك العربي الأفريقي الدولى 17.58 17.68 16 ساعة بنك الإستثمار العربي AIB 17.58 17.68 15 ساعة بنك الكويت الوطني NBK 17.58 17.68 11 ساعة بنك عودة 17.58 17.68 15 ساعة بنك التنمية الصناعية 17.58 17.68 13 ساعة بنك قناة السويس 17.58 17.68 16 ساعة كريدى أجريكول 17.57 17.67 14 ساعة البنك التجاري الدولي (CIB) 17.57 17.67 16 ساعة المصرف العربى الدولى 17.57 17.67 16 ساعة بنك التعمير والإسكان 17.57 17.67 15 ساعة البنك الأهلى اليونانى 17.57 17.67 15 ساعة البنك المصرى الخليجى 17.57 17.67 15 ساعة البنك المركزى المصرى 17.56 17.70 15 ساعة

أخبار سعر الدولار اليوم الثلاثاء 29/01/2019

ارتفع سعر الدولار الجمركي وأصبح قريب من أسعار الدولار في البنوك، ومع ذلك استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري.

يشهد الدولار استقرارًا نسبيًا وفقًا لهدوء عملية البيع والشراء

زادت التدفقات النقدية بقيمة 54 مليار دولار بسبب دعم العائدات الاستثنائية

سجل الجهاز المصرفي المصري فائض ميزانية يقدر ب3.8 مليار دولار في العام الماضي.

أعلن البنك المركزي طرحه لأذون الخزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه، وأن قيمة الطرح الأول لتلك الأذون بلغ 7.7 مليار جنيه، وذلك لأجل 91 يومًا، وأعلن أنه يتم طرح أذون بمبلغ 8 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، ونحن معكم بكل جديد

أشاد صندوق النقد الدولي بالدور الذي تقوم به الحكومة بقيادة المهندس شريف إسماعيل، وذلك بعد تطبيق المقترحات التي طلبها البنك الدولي من تنفيذ بعض الإصلاحات في مصر، وأشار صندوق النقد بأنه مصر تغلبت بشكل جيد على معدل التضخم.

يلجأ المستوردين وكبار التجار بمصر، إلى توفير الاحتياجات الخاصة بهم من العملة الخضراء، وذلك بشتى الطرق، حتى ولو كانت من السوق الموازي، وذلك من أجل إتمام العمليات التجارية الخاصة بهم، مما قد يزيد فرصة السوق الموازي في العمل في حالة وجود عوائق في بيع البنوك للدولار.

قام بنك ناصر الاجتماعي بضخ مبلغ 5 مليون جنيه، وذلك كمساهمة منه في عملية التمويل العقاري، وذلك لصالح الشركة المصري للتمويل العقاري، وأعلن نائب رئيس البنك أن تلك النسبة تمثل 1.5% من حصة البنك الحالية، ومن رأس المال الخاص به، وأنه تلك النسبة لن تمس حقوق العملاء بهذا البنك.

أعلن محافظ البنك المركزي السيد طارق عامر، أن قرار تحرير سعر الصرف الذي تم اتخاذه في عام 2016 هو قرار صائب، وقام بجلب العديد من الاستثمارات في مصر، وقد بلغت تلك الاستثمارات 90 مليار دولار، وذلك في عدة صور، منها الاستثمار الأجنبي، وتحويل النقود، وأن قرار تحرير سعر الصرف قد غير وجهة نظر العالم تجاه الاقتصاد المصري.

تحديثات سعر الدولار يوم الثلاثاء 29-01-2019

تابع الأسعار مع عودة العمل للبنوك في مصر.