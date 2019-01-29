“اطمئن” على نتيجة الإبتدائية 2019 الترم الأول بالقاهرة برقم الجلوس من هنا ورابط لكافة...

نتيجة الإبتدائية 2019 الترم الأول بالقاهرة برقم الجلوس يترقبها أولياء الأمور للإطمئنان على أبنائهم حيث ينتظر أولياء الأمور نتيجة المرحلة الابتدائية 2019 أن تظهر على الموقع الرسمى للوزارة بوابة التعليم الأساسي المحددة لإعلان نتائج المرحلة الابتدائية سنوات النقل والشهادة الإبتدائية في محافظة القاهرة، وخاصة أن نصف السنوات الدراسية في المرحلة الابتدائية وهما طلاب الصف الثاني والثالث والرابع الإبتدائي أنهوا امتحانات الفصل الثاني والنصف الأخري لم يبقى سوا أيام قليلة على انتهاء الاختبارات، وبيتم الانتهاء من تصحيح كل مادة فور نهاية امتحانها لكى يكون هناك وقت زمني كافي لمراجعة أوراق الطلاب بشكل دقيق ورصد الدرجات تمهيدًا لاعتمادها وتحديد موعد نهائي تظهر فيه نتيجة المرحلة الإبتدائية 2019 في محافظة القاهرة لجميع المدارس.
نتيجة الابتدائية 2019 بالقاهرة
من المتوقع أن تظهر نتيجة المرحلة الإبتدائية 2019 في محافظة القاهرة في حد أقصي أسبوع من انتهاء الامتحانات حيث لم تستمر أكثر من ذلك لاسيما مع الالتزام بتصحيح الأوراق بسرعة فور انتهاء كل مادة، مما يسهل على المصححين والإدارات التعليمية إمكانية رصد الدرجات وإعلان النتيجة في أسرع وقت.
خطوات الاستعلام عن نتيجة المرحلة الإبتدائية 2019
- تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني لبوابة التعليم الأساسي لمحافظة القاهرة من هنا.
- إدخال الرقم القومي الخاص بالطالب.
- اضغط العام الدراسي المطلوب الاستعلام عنه.
- اضغط التيرم الأول
- اضغط عرض النتيجة.
الجدير بالذكر أن تسود حالة من الهدوء والاستقرار بين الطلاب في مختلف المدارس أثناء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2019 للمرحلة الإبتدائية في محافظة القاهرة، ولم تحدث شكاوي من الطلاب وأولياء الأمور عن صعوبة الامتحانات ولم تظهر حالات غش كما وقع في السنوات الماضية مما يعمل ذلك على تيسير أعمال رصد وتجميع الدرجات والمراجعة النهائية الدقيقة قبل إعلان نتيجة المرحلة الإبتدائية 2019 في محافظة القاهرة الفصل الدراسي الأول – التيرم الأول – في جميع المدارس الحكومي والخاصة، ونتمنى لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.
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