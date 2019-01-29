استعلم برقم الجلوس عن نتيجة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2019 على بوابة الأزهر التعليمية أو...

نتيجة الإعدادية الأزهرية الترم الأول على بوابة الأزهر التعليمية يترقب عدد كثير من الطلاب وأولياء الأمور التى أدى ابنائهم امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 الترم الأول وانتهوا منها الأيام الماضية، ويشغل بالهم موعد إعلان نتيجة الشهاة الإعدادية الأزهرية 2019 نصف السنة وخاصة أنهم من المعروف إختلاف المناهج الأزهرية عن غيرها من العام والتجريبى في المناهج الدراسية والتى تتميز بالصعوبة لأنها تضم مواد دينية إضافية كالشريعة والفقه الإسلامي، لذلك تسود حالة من القلق والتوتر مع قرب إعلان نتيجة الإعدادية الأزهرية 2019 الفصل الدراسي الأول على بوابة الأزهر التعليمية.

نتيجة الإعدادية الأزهرية الترم الأول

أعلنت مصادر تعليمية في المعاهد الأزهرية أن موعد نتيجة الإعدادية الأزهرية 2019 الفصل الدراسي الأول سوف تظهر على موقع الأزهر التعليمي ورابط بوابة الأزهر التعليمية نهاية الأسبوع الجاري، وحاليًا جاري عمليات التصحيح النهائية والمراجعة وجمع الدرجات تمهيدًا لاعتماد النتيجة من وكيل الأزهر الشريف وتكريم الطلاب الأوائل على مختلف محافظات الجمهورية ثم رفع النتيجة لجميع الطلاب على بوابة الأزهر التعليمية للحصول عليها بكل سهولة.

رابط نتيجة الإعدادية الأزهرية 2019 الفصل الدراسي الأول

نعرض لكم رابط نتيجة الإعدادية الأزهرية 2019 الفصل الدراسي الأول على بوابة الأزهر التعليمية من هنا

نتيجة الإعدادية الأزهرية الترم الأول

وسوف تحصلون على النتيجة فور ظهورها بالاسم ورقم الجلوس.

ويمكنكم متابعة موقعنا لمعرفة كافة الأخبار عن نتيجة الإعدادية الأزهرية 2019 الترم الأول لحظة بلحظة ونسب النجاح، كما ننشر أسماء الطلاب الأول على مختلف المحافظات عقب إعلانهما وتكريمهم من قبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف.

إعلان نتيجة الابتدائية نهاية الأسبوع

قال الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن نتيجة الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الترم الأول، سوف يتم إعلانها نهاية الأسبوع الجارى، حيث تعتمد النتيجة يوم الخميس القادم.

اعتماد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية

اعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، اليوم نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2018/2019، بنسبة نجاح 89.19٪ للشهادة الابتدائية، وعدد الطلاب الناجحين 131963 طالبًا وطالبة، وشهدت النتيجة تفوقًا للبنات على البنين، حيث بلغت نسبة النجاح في البنات 93.06٪، وعددهم 63701 طالبة، أمَّا في البنين فكانت النسبة 85.87٪، وعددهم 68262 طالبًا.

وجاءت نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 71.56٪، وعدد الطلاب الناجحين 86174 طالبًا وطالبة، وشهدت النتيجة كذلك تفوقًا للبنات على البنين، حيث بلغت نسبة النجاح في البنات 81.84٪، وعددهم 42574 طالبة، أمَّا في البنين فكانت النسبة 63.75٪، وعددهم 43600 طالبة.

وأشار وكيل الأزهر إلى أنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر الإنترنت، ومن خلال الاتصال بالخط الساخن على الرقم 19493، ومن خلال المعاهد التابع إليها الطلاب والطالبات.