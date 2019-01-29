ظهرت نتيجة الإبتدائية الأزهرية 2019 نصف السنة على بوابة الأزهر الإلكترونية azhar.eg بعد اعتمادها...

نتيجة الإبتدائية الأزهرية 2019 نصف السنة على بوابة الأزهر الإلكترونية أهم مايفكر فيه الطلاب وأولياء الأمور هذه الأيام بعدما انتهى الطلاب من اداء امتحاناتهم بآمان وسلامة، ويبحثون بكل حدب وصوب على موعد ظهور نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2019 الترم الأول أى نتيجة الصف السادس الأزهري 2019 الفصل الدراسي الأول حيث انتهت الامتحانات يوم 8 يناير ومن المحدد أن تظهر النتيجة عقب نهاية الامتحانات بأسبوعين وخاصة أن التصحيح لم يعد يأخذ وقت طويلاً مثلما كان يحدث زمان، فحاليًا تصحيح أوراق إجابات الطلاب عقب انتهاء المادة يوميًا مما يسهل على المصححين المراجعة الدقيقة وسرعة رصد الدرجات وجمعهم ثم اعتماد النتيجة وإعلانها للطلاب.

نتيجة الإبتدائية الأزهرية نصف السنة

وفر الأزهر الشريف بوابة الإلكترونية يمكن لطلاب المعاهد الأزهرية الاستعلام على نتائج المراحل الدراسية المختلفة من ابتدائي وإعدادي وثانوني ، فضلاً عن أنها تعرض كافة الأخبار التى تخص مشيخة الأزهر والقرارات التعليمية، وكل ما يخص الطلاب الأزهرين وتوزيع المناهج الأزهرية، كما مخصص فيها قسم عن المعلم واحتياجاته، ويأتى ذلك في إطار دعم المنظومة التعليمية الأزهرية والنهوض بها، وتلك الأيام يكثر البحث على بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الإبتدائية 2019 نصف السنة فمن المتوقع ظهورها قريبا عليها وعلى موقع الأزهر التعليمي فتلك الرابطين لايختلفا كثيرًا وهدفهما تلبية احتياجات الطالب من مناهج ونتائج.نتيجة الإبتدائية الأزهرية 2019 نصف السنة

نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2019

يحصل الجميع على نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2019 الترم الأول برقم الجلوس فور إعلانها على الروابط الآتية:

نتيجة الإعدادية الأزهرية الترم الأول نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019

ويتابع موقعنا كافة المعلومات عن نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2019 نصف السنة على بوابة الأزهر الإلكترونية ويوضحها لقرائه الكرام ومتابعيه من كل مكان في مصر، ونتمنى لجميع الطلاب النجاح والتفوق وخاصة أن مصادر في المعاهد الأزهرية أكد على ارتفاع نسب النحاج هذا الترم في المواد الدراسية الذي أجريه تصحيحها، لأن جميع الامتحانات جاءت في متوسط الطالب المتوسط لقياس ما تم استيعابه في الفصل الدراسي الأول.

إعلان نتيجة الابتدائية آخر الأسبوع

أكد الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن ظهور نتيجة الشهادتين الإبتدائية والإعدادية، ستكون آخر الاسبوع الجارى، حيث تم اعتماد النتيجة يوم الخميس.

اعتماد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية

اعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، اليوم نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2018/2019، بنسبة نجاح 89.19٪ للشهادة الابتدائية، وعدد الطلاب الناجحين 131963 طالبًا وطالبة، وشهدت النتيجة تفوقًا للبنات على البنين، حيث بلغت نسبة النجاح في البنات 93.06٪، وعددهم 63701 طالبة، أمَّا في البنين فكانت النسبة 85.87٪، وعددهم 68262 طالبًا.

وجاءت نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 71.56٪، وعدد الطلاب الناجحين 86174 طالبًا وطالبة، وشهدت النتيجة كذلك تفوقًا للبنات على البنين، حيث بلغت نسبة النجاح في البنات 81.84٪، وعددهم 42574 طالبة، أمَّا في البنين فكانت النسبة 63.75٪، وعددهم 43600 طالبة.

وأشار وكيل الأزهر إلى أنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر الإنترنت، ومن خلال الاتصال بالخط الساخن على الرقم 19493، ومن خلال المعاهد التابع إليها الطلاب والطالبات.