ترددات شاشات عرض أرطغرل 133 بث مباشر trt1 التركية تي آر تي 1 | رابط ارطغرل 132 القديمة على موقع...

أرطغرل 133 بث مباشر trt1 التركية تي آر تي 1 ، حيث يبحث عشاق المسلسل التركي الشهير عن مشاهدة ارطغرل 133 لايف ، يستطيع للجميع من مختلف دول العالم الحصول عليها على موقع النور ALNOOR بعد إذاعتها الحلقة 132 من مسلسل قيامة ارطغرل الموسم الجديد على قناة تي ار تي، بعد أن حقق مسلسل قيامة أرطغرل أعلى نسب مشاهدة في الوطن العربي بل تزدادت يوميًا، وينتظرون أرطغرل 133 بث مباشر trt1 التركية تي آر تي 1 بشغف شديد وحماس لمتابعة آخر الأحداث، حيث تتم أرطغرل 133 في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا يوم الأربعاء من كل أسبوع، كما تنقل قنوات اليرموك ودعوة والقدس، ويتيح موقع النور أرطغرل 133 لكى تتمكنون من مشاهدة ارطغرل 133 بث مباشر مترجم للعربية بجودة عالية عقب عرضها حصرى على القناة التركية.

أرطغرل 133 بث مباشر trt1 التركية تي آر تي 1

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تردد شاشة قناة TRT التركية

اسم القناة التردد القمر TRT 1 HD Turkey 11054 V 30000 Türksat 42°E

تردد قناة اليرموك

التردد معدل الترميز معامل التصحيح 11678 عمودي 27500 3/4

تردد القنوات الناقلة لارطغرل 133

أرطغرل 133 بث مباشر trt1 التركية تي آر تي 1

تردد قناة دعوة

التردد: 10727

معدل ترميز 27500

الاستقطاب: أفقى

تردد قناة وطن

التردد: 11012

معدل ترميز: 27500

الاستقطاب: أفقى

تردد قناة الشرق

التردد: 11137 / 12604 معدل ترميز: 27500 الاستقطاب: أفقي

موعد إذاعة حلقات مسلسل ارطغرل

يذاع المسلسل التركي الشهير قيامة ارطغرل في موسمه الخامس علي العديد من القنوات الفضائية، حيث تذاع حلقة أسبوعية يوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة بتوقيت تركيا، علي قناة تي آر تي، ويذاع يوم الخميس علي قناتي اليرموك ودعوة.