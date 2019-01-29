ترددات شاشات عرض أرطغرل 133 بث مباشر trt1 التركية تي آر تي 1 | رابط ارطغرل 132 القديمة على موقع...

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أرطغرل 133 بث مباشر trt1 التركية تي آر تي 1 ، حيث يبحث عشاق المسلسل التركي الشهير عن مشاهدة ارطغرل 133 لايف ، يستطيع للجميع من مختلف دول العالم الحصول عليها على موقع النور ALNOOR بعد إذاعتها الحلقة 132 من مسلسل قيامة ارطغرل الموسم الجديد على قناة تي ار تي، بعد أن حقق مسلسل قيامة أرطغرل أعلى نسب مشاهدة في الوطن العربي بل تزدادت يوميًا، وينتظرون أرطغرل 133 بث مباشر trt1 التركية تي آر تي 1 بشغف شديد وحماس لمتابعة آخر الأحداث، حيث تتم أرطغرل 133 في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا يوم الأربعاء من كل أسبوع، كما تنقل قنوات اليرموك ودعوة والقدس، ويتيح موقع النور أرطغرل 133 لكى تتمكنون من مشاهدة ارطغرل 133 بث مباشر مترجم للعربية بجودة عالية عقب عرضها حصرى على القناة التركية.
أرطغرل 133 بث مباشر trt1 التركية تي آر تي 1
يمكنكم متابعة قيامة ارطغرل الحلقة 133 مترجة للعربية أونلاين عبر موقع النور حصريًا على الإنترنت من خلال الرابط التالي: https://www.alnoortv.co/ar
موقع النور الإلكتروني لعرض مسلسل قيامة ارطغرل
تردد شاشة قناة TRT التركية
|اسم القناة
|التردد
|القمر
|TRT 1 HD Turkey
|11054 V 30000
|Türksat 42°E
تردد قناة اليرموك
|التردد
|معدل الترميز
|معامل التصحيح
|11678 عمودي
|27500
|3/4
تردد القنوات الناقلة لارطغرل 133أرطغرل 133 بث مباشر trt1 التركية تي آر تي 1
تردد قناة دعوة
- التردد: 10727
- معدل ترميز 27500
- الاستقطاب: أفقى
تردد قناة وطن
- التردد: 11012
- معدل ترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقى
تردد قناة الشرق
- التردد: 11137 / 12604
- معدل ترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقي
موعد إذاعة حلقات مسلسل ارطغرل
يذاع المسلسل التركي الشهير قيامة ارطغرل في موسمه الخامس علي العديد من القنوات الفضائية، حيث تذاع حلقة أسبوعية يوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة بتوقيت تركيا، علي قناة تي آر تي، ويذاع يوم الخميس علي قناتي اليرموك ودعوة.