سعر الدولار اليوم الثلاثاء بالبنك الأهلي المصري|متابعة أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك

متابعة يومية وتحليل للاتجاه الذي تتخذه العملات بالبنك الأهلي، على المدى المتوسط والقصير وعلى المدى الطويل، وتأثر العملات بالبنك بالعدد من العوامل الداخلية والخارجية، مع عرض آخر جدول لأسعار العملات بالبنك محدثا بشكل يومي، تابعوا معنا سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية بالبنك الأهلي المصري.

ويعتبر البنك الأهلي من أكثر البنوك استقرارا في أسعار العملات، وخاصة سعر الدولار، من بين البنوك العاملة بالسوق المصري، وهذا بسبب الاحتياطي النقدي الكبير للبنك، وذلك بعد قرار تحرير صرف الجنيه في مقابل العملات، ومع ارتفاع احتياطيات البنك من العملة الخضراء وباقي العملات اصبح سعر صرف العملات فيه من الأكثر استقرارا.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري وأسعار العملات

تحديث الاثنين 28 يناير 2019

لمتابعة أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي المصري عبر صفحة فيس بوك البنك الأهلي.

ويفضل المستثمرين الاستثمار في البنك الأهلي المصري بسبب انخفاض سعر الفائدة بالبنك، الفائدة على القروض مما يتيح مناخا أفضل للاستثمار وثقة في السوق المصري، وقد قام بالفترة الأخيرة بتخفيض لسعر الفائدة على حسابات التوفير، وذلك بعد ارتفاع الفائدة في العامين الماضيين، والتي بلغت 20%، لتشجيع الادخار وتخفيض التضخم، وقام الأهلي المصري فيما بعد، في فبراير 2018، بتخفيض سعر الفائدة بنحو 0.5% على جميع حسابات التوفير، حيث أصبحت على الحساب العادي ما بين 10.60% و11.25%.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 17.76 بنك الإسكندرية أقل سعر للبيع: 17.67 البنك التجاري الدولي (CIB) البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك الإسكندرية 17.76 17.86 يومين بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.65 17.75 18 ساعة اتش اس بى سى HSBC 17.61 17.71 12 ساعة البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.61 17.71 14 ساعة البنك العربى 17.60 17.70 سنة واحدة بنك مصر إيران التنمية 17.60 17.70 16 ساعة البنك العقاري المصري العربي 17.58 17.68 15 ساعة البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.58 17.68 14 ساعة البنك الزراعى المصرى 17.58 17.68 15 ساعة مصرف أبوظبى الإسلامى 17.58 17.68 16 ساعة بنك بلوم 17.58 17.68 13 ساعة المصرف المتحد 17.58 17.68 16 ساعة بنك المشرق 17.58 17.68 13 ساعة بنك البركة 17.58 17.68 13 ساعة بنك مصر 17.58 17.68 16 ساعة البنك الأهلي المصري 17.58 17.68 16 ساعة البنك العربي الأفريقي الدولى 17.58 17.68 16 ساعة بنك الإستثمار العربي AIB 17.58 17.68 15 ساعة بنك الكويت الوطني NBK 17.58 17.68 11 ساعة بنك عودة 17.58 17.68 15 ساعة بنك التنمية الصناعية 17.58 17.68 13 ساعة بنك قناة السويس 17.58 17.68 16 ساعة كريدى أجريكول 17.57 17.67 14 ساعة البنك التجاري الدولي (CIB) 17.57 17.67 16 ساعة المصرف العربى الدولى 17.57 17.67 16 ساعة بنك التعمير والإسكان 17.57 17.67 15 ساعة البنك الأهلى اليونانى 17.57 17.67 15 ساعة البنك المصرى الخليجى 17.57 17.67 15 ساعة البنك المركزى المصرى 17.56 17.70 15 ساعة

أسعار العملات اليوم بالبنك الأهلي المصري

يعتمد سعر الدولار بالبنك الأهلي وجميع البنوك على قانون العرض والطلب والاحتياطات النقدية لدى البنوك، والأخبار الاقتصادي والسياسية الهامة، بينما يرتبط سعر اليورو والجنيه الاسترليني بالأسعار العالمية للعملات، وذلك بعد فكهما الارتباط بالسوق المصري وارتباطهما بالبورصات العالمية للعملات.

يعتمد سعر اليورو بالبنوك المصرية على السعر العالمي للعملة الأوروبية ببورصات العملات العالمية، وذلك بعد أن قام بفك الارتباط بالجنيه المصري في 2011.