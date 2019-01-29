صابرين تكشف مفاجأة حول دورها في مسلسل "فكرة بمليون جنيه" مع علي ربيع (فيديو)

كشفت الفنانة صابرين، ملامح دورها بمسلسل "فكرة بمليون جنيه" مع الفنان علي ربيع، مشيرة إلى أنها ستجسد دور والدته خلال أحداث المسلسل.

وعبر الإعلامي عمرو أديب، عن دهشته الشديدة خلال استضافته صابرين، في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" إزاء دورها مداعبًا إياها: "في أم تكون أكبر من ابنها بخمس سنين وهو ما تسبب في ضحك صابرين".

يذكر أن صابرين بدأت في تصوير مشاهدها في مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذي سيعرض على الشاشة الصغيرة في شهر رمضان 2019 قبل نحو أسبوع من الآن

مؤخرًا تحدثت صابرين عن كواليس مشاركتها بهرجان شتاء طنطورة، مؤكدة أنها منذ شهرين كاملين وهي تحضر لهذا الأمر، بعدما تلقت اتصالا من إدارة "MBC" والشركة التي تتولى التنظيم، وأخبروها أن المخرج الأميركي يرغب في لقائها.

وأشارت إلى أن المخرج المسلسل وطلب لقاء البطلة التي قدمت شخصية أم كلثوم، خاصة أنه في سبيل تقديمه لتقنية "الهولوغرام" كان يبحث عن أكثر شخص يستطيع تقليد أم كلثوم التي رحلت قبل 44 عاما.

وكشفت صابرين أنها شعرت بكونها تقدم أمرا من أجل مصر، ولم تبحث إلا عن ظهور الشخصية في أكمل وجه، وأعادت دراسة الشخصية مرة أخرى. المسلسل بطولة علي ربيع وتأليف أمين جمال وإبراهيم محسن ومحمد فتحي عبد المقصود وشريف يسري، وإخراج وائل احسان.

يذكر أن اخر أعمال صابرين فيلم "تراب الماس" الذي صدر في موسم عيد الأضحى المبارك 2018 و حصد إيرادات عالية.