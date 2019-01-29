رابط معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الشرقية2019

نترقب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2019 في محافظة الشرقية قريبا، وقد تكون في نهاية هذا الأسبوع، أو منتصف الأسبوع المقبل كحد أقصى لها، حيث أن ظهور النتيجة لا يرتبط بوزارة التربية والتعليم، بل بالجهات المختصة بالمحافظات، ومن المقرر ظهور النتيجة فور انتهاء المديريات في المحافظات من التصحيح والمراجعة وتجميع النتائج، وبعدها يتم اعتمادها من المحافظ المختص بكل محافظة، لتظهر لاحقا على موقع وزراه التربية والتعليم وموقع المديرية المختص بكل محافظة، ووجودها بالمدارس أيضا، وتسيطر حالة القلق على الطلبة والطالبات تخوفا من عدم التوفيق، ولكن بدورنا نتمنى لكم المزيد من النجاح والتفوق.نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية.

وللمعرفة، تضم محافظة الشرقية الإدارات التعليمية التالية:

إدارة أبو كبير.

إدارة الابراهيمية.

إدارة الحسنية.

إدارة الصالحية الجديدة.

إدارة العاشر من رمضان.

إدارة القرين.

إدارة القنايات.

إدارة أولاد صقر.

إدارة بلبيس.

إدارة ديرب نجم.

إدارة شرق الزقازيق.

إدارة فاقوس.

إدارة كفر صقر.

إدارة مشتول السوق.

إدارة منيا القمح.

إدارة ههيا.

نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الشرقية الفصل الدراسي الأول 2019:

بعد انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية الأيام القليلة الماضية، بدأت عمليات التصحيح والمراجعة لورق الإجابات، وبعدها يتم تجميع النتائج واعتمادها من محافظ الشرقية، والجدير بالذكر أن شهادة الإعدادية من أهم المراحل التعليمية للطالب، فهي تحدد مستقبله من خلال الدخول لمرحلة التعليم الثانوي أو الدخول لمرحلة التعليم الفني.

رابط معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية:

لمعرفتها عن طريق الأنترنت قم بفتح موقع وزارة التربية والتعليم واستخدم رقم الجلوس الخاص بك، وستظهر لك النتيجة على الفور، ومتاح ومعرفتها أيضا من خلال موقع الشرقية التعليمي أو الخاص بمديرية التربية والتعليم في الشرقية من هنا.