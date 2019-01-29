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كافة روابط نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 الفصل الدراسي الأول على مستوى الجمهورية .. محافظة قنا برقم...

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نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 الفصل الدراسي الأول محافظة قنا برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة قنا يتسائل عنها العديد من أولياء الأول والطلاب لاسيما بعد إنهاء اختبارات الترم الأول ولم يبقى أمامهم شئ سوا أمر واحد وهو متابعة موعد نتيجة الشهادة الإبتدائية  2019 الفصل الدراسي الأول محافظة قنا ويطلعون على مواقع الصحف الإلكترونية ويتابعون الأخبار لمعرفة رابط نتيجة الشهاد الإبتدائية 2019 الترم الأول برقم الجلوس محافظة قنا وخاصة أن الصف السادس الإبتدائي أصبح مرحلة نقل، كما أن تلك هى المرة الأولى لطلاب الصف الثاني الإبتدائي فى الامتحانات، وفي هذا المقال نوضح رابط نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 الترم الأول  قنا والموعد النهائى لإعلان النتيجة.

 

نتيجة الشهادة الابتدائية 2019 قنا

أفاد الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، أن مديرية التربية والتعليم بالمحافظة تبذل كافة الجهود لدعم الطلاب والمعلمين ، مشيرًا إلى سير عمليات التصحيح والمراجعة بدقة شديدة مع الالتزام بمعايير الجودة في جميع أعمال لجمع الدرجات ورصد النتائج بالإضافة إلي مراعاة السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات،  حتى يحصل كافة الطلاب على حقوقهم بالكامل، وإظهار النتيجة للجميع خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدًا على  موعد إعلان نتيجة الشهادة الإبتدائية قبل نهاية الأسبوع الحالي، خاصة أن كافة الصفوف الدراسية انتهوا من أداء الامتحانات بسلامة

رابط نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 الفصل الدراسي الأول محافظة قنا

يتمكن الجميع من الحصول على النتيجة  برقم الجلوس من خلال تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية لمحافظة قنا فور ظهورها في الموعد المنتظر لها، منتمنين لجميع الطلاب النجاح والتفوق وقد يواجه الموقع  ضعف التحميل أو حالة وقوع  وقت ظهورالنتيجة بسبب ضغط الطلاب في تسجيل الدخول عليه  للحصول على نتائجهم.

روابط نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 الفصل الدراسي الأول

نتيجة الابتدائية 2019 بالقاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالقاهرة

نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 بالإسكندرية

نتيجة المرحلة الإعدادية 2019 بالإسكندرية

نتيجة الابتدائية والإعدادية محافظة جنوب سيناء

نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 بالجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالجيزة

نتيجة الابتدائية والإعدادية محافظة القليوبية

نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 كفر الشيخ

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 كفر الشيخ

نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 بالمنيا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالمنيا

نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 الشرقية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الشرقية

نتيجة الابتدائية والإعدادية محافظة الأقصر

نتيجة الشهادة الابتدائية 2019 المنوفية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 المنوفية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 سوهاج

نتيجة المرحلة الإبتدائية 2019 سوهاج

نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 بالغربية

نتيجة الإبتدائي والإعدادي محافظة شمال سيناء

نتيجة الصف السادس الإبتدائي 2019 أسيوط

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالغربية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 أسيوط

نتيجة المرحلة الإبتدائية 2019 البحيرة

نتيجة المرحلة الإعدادية 2019 البحيرة

نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 الفيوم

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفيوم

نتيجة الإبتدائي والإعدادي محافظة الإسماعيلية

نتيجة الإبتدائي والإعدادي محافظة السويس

نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 بني سويف

نتيجة الشهاد الإعدادية 2019 بني سويف

نتيجة الشهادة الابتدائية 2019 الوادي الجديد

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الوادي الجديد

نتيجة الإبتدائي والإعدادي محافظة البحر الأحمر

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة قنا

نتيجة الشهادة الابتدائية 2019 قنا

نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 دمياط

نتيجة الشهاد الإعدادية 2019 دمياط

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الدقهلية

نتيجة المرحلة الإبتدائية 2019 الدقهلية

نتيجة الإبتدائي والإعدادي محافظة مطروح

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 أسوان

نتيجة الابتدائية 2019 بأسوان

نتيجة المرحلة الإبتدائية 2019 بورسعيد

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بورسعيد

نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 الترم الأول

وعقب انتهاء الامتحانات بكافة محافظات الجمهوربة تتم عملية التصحيح في فترة وجيزة وبعدها سوف يتم الإعلان عن النتيجة بعد رصد الدرجات للطلاب عبر مديريات التربية والتعليم في كل محافظة وذلك علي موقعها الرسمي علي الانترنت .

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