منوعات

“احصل على” نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفصل الدراسي الأول .. نتيجة 3 إعداي بالوادي...

0 نشر
0 0 تبليغ

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفصل الدراسي الأول الوادي الجديد برقم الجلوس  نقدم لكم رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019  الترم الأول  محافظة الوادي الجديد في هذا الموضوع استجابة  لبحث المواطنين المستمر من أهالي المحافظة عليها، حيث  أن نتيجة الصف الثالث الإعدادي تمثل أهمية كبيرة عند الطلاب وأولياء الأمور في مختلف محافظات الجمهورية فهي لاتقل أهمية عن نتيجة الثانوية العامة،  حيث يبدأ بعدها الطلاب تحديد مستقبلهم الدراسي وأي المدارس الثانوية التى يلتحقون بها سواء ثانوية عامة  أو تجارية أو صناعية أو فندقية فيتحكم المجموع الذي يحصلون عليه في نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 على  تنسيقهم  للمرحلة الثانوية.

 

نتيجة الإعدادية 2019 الوادي الجديد

أفاد الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد على مدى  اهتمامهم  ودعمهم  لكل الطلاب والطالبات في مختلف السنوات الدراسية من أجل تقدم المنظومة التعليمية، مؤكدًا على استعدادهم التام للامتحانات والنتيجة  لكى  تخرج نتيجة الشهادة الإعدادية  2019 الفصل الدراسي الأول الوادي الجديد في موعدها المحدد.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول

ننشر لكم رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول  في الوادي الجديد على البوابة الإلكترونية محافظة الوادي الجديد من هنا

فيعرض على هذا الموقع كل ما يخص أخبار محافظة الوادي الجديد من خدمات ومرافق بالإضافة إلى صحة وتعليم ووظائف وكل ما يخص الهيئات الحكومية والخاصة بالمحافظة وسوف نبذل كافة الجهود للحصول على النتيجة وإعلانها بشكل حصري للطلاب متمنين لهم مزيد من النجاح في حياتهم الدراسية.

من المتوقع أن تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفصل الدراسي الأول الوادي الجديد برقم الجلوس في الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل حيث تنتهي الامتحانات في أخر أسبوع من الشهر الحالي ولم  تأخذ عمليات التصحيح وقتًا طويلاً بسبب الإعتماد على نظام التصحيح اليومي لأوراق الإجابات لكل مادة مما يسهل عمليات المراجعة ورصد الدرجات واعتمدها من قبل محافظ  الوادي الجديد والمسئولين بقطاع التعليم  وتحديد أسماء الأوائل على محافظة الوادي الجديد وتكريمهم ثم إعلانها على الإنترنت  للطلاب.

  • تابعوا نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفصل الدراسي الأول

نتيجة الابتدائية 2019 بالقاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالقاهرة

نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 بالإسكندرية

نتيجة المرحلة الإعدادية 2019 بالإسكندرية

نتيجة الابتدائية والإعدادية محافظة جنوب سيناء

نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 بالجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالجيزة

نتيجة الابتدائية والإعدادية محافظة القليوبية

نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 كفر الشيخ

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 كفر الشيخ

نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 بالمنيا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالمنيا

نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 الشرقية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الشرقية

نتيجة الابتدائية والإعدادية محافظة الأقصر

نتيجة الشهادة الابتدائية 2019 المنوفية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 المنوفية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 سوهاج

نتيجة المرحلة الإبتدائية 2019 سوهاج

نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 بالغربية

نتيجة الإبتدائي والإعدادي محافظة شمال سيناء

نتيجة الصف السادس الإبتدائي 2019 أسيوط

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالغربية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 أسيوط

نتيجة المرحلة الإبتدائية 2019 البحيرة

نتيجة المرحلة الإعدادية 2019 البحيرة

نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 الفيوم

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفيوم

نتيجة الإبتدائي والإعدادي محافظة الإسماعيلية

نتيجة الإبتدائي والإعدادي محافظة السويس

نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 بني سويف

نتيجة الشهاد الإعدادية 2019 بني سويف

نتيجة الشهادة الابتدائية 2019 الوادي الجديد

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الوادي الجديد

نتيجة الإبتدائي والإعدادي محافظة البحر الأحمر

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة قنا

نتيجة الشهادة الابتدائية 2019 قنا

نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 دمياط

نتيجة الشهاد الإعدادية 2019 دمياط

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الدقهلية

نتيجة المرحلة الإبتدائية 2019 الدقهلية

نتيجة الإبتدائي والإعدادي محافظة مطروح

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 أسوان

نتيجة الابتدائية 2019 بأسوان

نتيجة المرحلة الإبتدائية 2019 بورسعيد

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بورسعيد

اقتربت مدريات التربية والتعليم من اعتماد نتائج امتحانات الترم الأول للعام الدراسي 2018 / 2019 للشهادتين الابتدائية والاعدادية وذلك عقب الانتهاء من رصد وجمع الدرجات.

 

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى