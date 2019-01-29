نتائج امتحانات جامعة جنوب الوادي 2019 جميع الكليات برقم الطالب القومي والاكاديمي

كشفت منذ قليل جامعة جنوب الوادي، في بيان رسمي عن إتاحة نتائج الطلاب في الفصل الدراسي الأول 2019، وذلك لكافة الطلاب والطالبات وكافة الكليات على مستوى الجامعة في مختلف فروعها المنتشرة في جمهورية مصر العربية، وذلك عقب الانتهاء من عمليات التصحيح.

وقد كشفت الجامعة أن النتائج أصبحت متاحة بشكل فعلى عبر موقعها الإلكتروني، والذي شهد عمليات بحث وضغط كبير من قبل الزوار والطلاب من أجل الاطمئنان على مستقبلهم التعليمي في الفترة المقبلة.

نتائج امتحانات جامعة جنوب الوادي 2019

وقد أكدت الجامعة أنه يمكن لكافة الطلاب التعرف على بيانات الدراجات لكافة الاختبارات في الفصل الدراسي الأول في جامعة جنوب الوادي، وذلك لكافة المواد الدراسية، ومن المرتقب الكشف عن باقي الكليات التابعة لها في الساعات القليلة المقبلة من أجل إتاحتها في القريب.

وأوضحت الجامعة أن الطلاب والطالبات قد أدوا اختبارات نصف العام الدراسي في كافة المواد والكليات، وذلك بدون أي شكاوى من العملية التعليمية، وجاءت كافة الاختبارات على مستوى الطالب المتوسط، كما يمكن لكافة طلاب جامعة جنوب الوادي الاستعلام عن النتائج من خلال الضغط على الرابط التالي وذلك من خلال رقم الطالب.