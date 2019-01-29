“أسماء”الوجبة الرابعة العراقية| قائمة المشمولين براتب الرعاية الاجتماعية عبر رابط دائرة...

قامت دائرة الرعاية الاجتماعية بدولة العراق بالإعلان على فترات عن أسماء المشمولين بالدعم، الوجبة الأولى وحتى الرابعة، منذ فترة، وذلك بنشر ملفات بي دي اف بأسماء المستفيدين من الدعم، وذلك لمحتاجي الإعانة الاجتماعية، وذلك للمتقدمين عن عام 2016، نعرض عليكم موعد الإعلان عن الدفعة الخامسة من الدعم على رابط دائرة الرعاية الاجتماعية العراقية.

فقد أكد السيد وزير العمل، السيد ياسر عبد الزمان، على اقتراب موعد صرف إعانة الوجبة الخامسة للمشمولين برواتب الدعم من وزارة العمل والشئون الاجتماعية، بعد الانتهاء من إعلان أسماء المستفيدين بالوجبات الأولى وحتى الثالثة، وصرف الرواتب لهم بانتظام.

موعد صرف الدفعة الخامسة

بعد تقدم عدد كبير من الأسر،حوالي مليون و200 ألف، للحصول على راتب شهري كإعانة، أعلن السيد باسم عبد الرازق شمول الدعم لحوالي 83 ألف أسرة، وأن موعد صرف الرواتب الشهرية لهم قد اقترب، وسيتم الإعلان عن أسماء جميع المشمولين بالدعم عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق.

وزير العمل يعلن إطلاق الدفعة السادسة من رواتب الإعانة الاجتماعية لأكثر من مليون ومائة ألف أسرة اعلن وزير العمل رئيس هيئة الحماية الاجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان اليوم الاثنين 24/12/2018 إطلاق الدفعة السادسة من رواتب الإعانة الاجتماعية في بغداد والمحافظات عدا إقليم كردستان لعام 2018 لـ (1141383) أسرة من ضمنها اكثر من (32) ألف أسرة شمول جديد ضمن الوجبة الأخيرة التي أعلنت خلال شهر تشرين الثاني المنصرم بمبلغ إجمالي يصل إلي اكثر من (323) مليار دينار، داعيا الأسر المستفيدة إلى مراجعة منافذ الصرف لاستلام رواتبها.

وذكر مدير عام دائرة تكنولوجيا المعلومات في الهيئة المهندس جمال عبد الرسول أن الدفعة السادسة شملت اكثر من (703) ألف اسره يعينها رجل فضلا عن اكثر (438) ألف أسرة تعينها امرأة من ضمنها الأسر التي شملت ضمن الوجبة الجديدة.

من جانبها قالت مدير عام دائرة الصندوق في هيئة الحماية جاكلين صليوا أن المبلغ الإجمالي للدفعة بلغ اكثر من (323) مليار دينار توزعت بين (103) مليار دينار لفئة المرأة و(220) مليار دينار لفئة الرجال في بغداد والمحافظات.

رابط دائرة الرعاية الاجتماعية العراقية

وهو الرابط الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، (الرابط لا يعمل الآن، وسيبدأ العمل بعد إعلان أسماء المشمولين بالدعم)، والذي يمكن للمواطنين محدودي الدخل، تحت حد الفقر، ممن تنطبق عليهم شروط صرف الإعانات المادية، من التعرف على كشوف أسمائهم والتوجه لفروع الوزارة لاستكمال الإجراءات.

ونتابع معكم أسماء المستفيدين من الوجبة الخامسة أسماء المشمولين بالدعم، وتم تنزيلها على ملف بي دي اف.

العمل تمنح 52 قيدا لمعاملات جديدة لعمال بلغوا السن القانونية للتقاعد منح قسم صرف الرواتب التقاعدية التابع لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 52 قيدا لمعاملات جديدة

لعمال بلغوا السن القانونية لإكمال الإجراءات القانونية فيما تم تنظيم وطبع 36 هوية تقاعدية للعمال المضمونين من تاريخ 1-6 خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي. من جانب أخر قام القسم بتحديث معلومات 255 استمارة للعمال المضمونين، إذ أن القسم يتولى أحالة العمال المضمونين المتقاعدين عن العجز الجزئي الذين لم يكملوا السن القانونية إلى اللجان الطبية الابتدائية والاستئنافية لتحديد نسب العجز وتسليم رواتبهم التقاعدية من بغداد والمحافظات إلى الإدارة العامة لمصرف الرافدين. يذكر أن دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال تعمل على تطبيق أحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم 39 لسنة 1971 المعدل، وتركز في عملها على جباية الاشتراكات العمالية من أصحاب العمل حسب النسب المقررة وفق القانون (5% تستقطع من اجر العامل و12% تدفع من قبل صاحب العمل)، وتوظف هذه الإيرادات لضمان حقوق العمال من الضمان الصحي والتقاعد ومكافأة نهاية الخدمة.

يذكر أن هيئة الحماية الاجتماعية خصصت الخط الساخن المرقم (10188) لاستقبال الشكاوى والاستفسارات خلال أوفات الدوام الرسمي.

تحديث: ظهرت نتيجة الوجبة الرابعة للمشمولين بالدعم المادي، الرواتب الشهرية لذوي الاحتياجات، قم بالدخول على الرابط المذكور سابقا وتابع قوائم الأسماء.