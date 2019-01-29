كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أبو العروسة" يطيح بحماقي من صدارة يوتيوب! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاعت الحلقة الـ 79 من مسلسل أبو العروسة من انتزاع صدارة قائمة موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب من الفنان حماقي الذي ظل محافظًا عليها على مدى الـ 48 ساعة الماضية بعد طرحه أغنية "م البداية".

ونجحت الحلقة في حصد عدد مشاهدات قياسي، حيث حققت حتى الآن أكثر من مليوني مشاهدة.

كانت شركة "نجوم ريكوردز"، طرحت ألبوم النجم محمد حماقى "كل يوم من ده"، بشكل رسمى فى الأسواق، بطريقة جديدة تحدث لأول مرة فى مصر وهى عبارة عن "ألبومين فى ألبوم".

ألبوم "كل يوم من ده" يتكون الـ "سي دى" الأول "A SIDE" يضم 10 أغنيات وهم "يزلزل"، و"كل يوم من ده"، و"ليلى"، و"عيونى سهرانة"، و"صور"، و"أعمل ايه"، و"بقيت معاه"، و"يا غربة"، و"م البداية"، و"يا ستار".

أما "B SIDE"، فيضم "قدام الناس"، و"كفاية حلول وسط"، و"راضينى"، و"راسمك فى خيالى"، و"لا عتاب ولا حيرة"، و"الحكياة حكايتنا"، و"عاش من شافك"، و"خلينا زاى ما إحنا"، و"قالو عنك"، وخدنى الحنين".

ألبوم "كل يوم من ده" يعد التعاون الثالث الذى يجمع بين شركة "نجوم ريكودز" مع الفنان محمد حماقى، حيث سبق وأن قدما من قبل "من قلبى بغنى"، وألبوم "عمره ما يغيب".

واستطاع حماقي، أن يتنزع صدارة موقع يوتيوب، بعد حصد أغنيتة "م البداية" مشاهدات قياسية في فترة قليلة.

واقتربت أغنية "م البداية"، من تحقيق مليوني ونصف المليون مشاهدة في وقت قياسي، حيث تنافس على صدارة يوتيوب منذ طرحها بقناته الرسمية بموقع يوتيوب.

ولاقت الأغنية رواجًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي من بين ١٩ اغنية في الألبوم الذي تم تقسيمه على مجموعتين side A وside B.

الاغنية من كلمات أمير طعيمة، الحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي.

وكان الفنان سيد رجب، روج للجزء الثاني من المسلسل الذي حاز على العديد من ردود الفعل الإيجابية، ونسب مشاهدة عالية، والذي يحمل اسم "أبو العروسة".