تعرف على تفاصيل حملة “خليها تعفن”

استمرارًا لحملات المقاطعة التي يتبعها المستهلكون لمواجهة ارتفاع الأسعار، قام بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بتشدين حملة تحت عنوان “خليها تعفن”، وتهدف إلى القضاء على ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم.

وقال رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، محمد وهبة، أن معدلات الركود لمبيعات اللحوم بالفترة الحالية تصل ل50%، والدعوة لمقاطعة الشراء تؤدي إلى زيادة نسبة الركود، والإضرار بالتجار.

وأضاف وهبة، أن انخفاض الأسعار يتم في حالة زيادة إنتاج الثروة الحيوانية، وقلة الإنتاج يعود إلى نقص المراعي الطبيعية، وأن العاملين في هذه المهنة لا يمكن أن يقوموا ببيع اللحوم بأقل من تكلفتها، حتى لا يكون هناك خسارة للتاجر.

وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أوضحت أن نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء بعام 2017 بلغت 55.9%، والطيور 91.5%، ومتوسط نصيب الفرد من اللحوم 10.7كجم، ومن الطيور 10.0كجم، في مقابل 9.6 كجم نصيب الفرد من اللحوم بعام 2016، و10.1 كجم من الطيور في عام 2016، أي زيادة نسبتها 11.5% على اللحوم الحمراء، و1.0% على الطيور.