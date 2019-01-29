رابط معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2019 عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي قريبا

يترقب طلاب محافظة القاهرة ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية فى الترم الأول 2019 قريبا والتي سيتم رفعها عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي عقب اعتمادها من قبل محافظ القاهرة، ويواصل كنترول الشهادة الاعدادية بالقاهرة أعمال تصحيح أوراق الإجابة تمهيدا لمراجعتها بشكل كبير.

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي فى محافظة القاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019 الترم الأول من هنا. (لم تظهر بعد)

بترقب طلاب القاهرة فى كافة الأحياء والمناطق اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية وخاصة حي المرج وشرق مدينة نصر والمطرية والسلام والنزهة ومصر الجديدة والوايلي ووسط وعابدين وباب الشعرية والأزبكية وغرب والزيتون والزاوية الحمراء وشبرا وروض الفرج والسيدة زينب ومصر القديمة وحلوان ودار السلام والمعادي وغيرها من المناطق فى محافظة القاهرة.

أخبار نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة

كان طلاب الشهادة الاعدادية فى محافظة القاهرة قد أنهوا امتحانات الشهادة الاعدادية فى مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية والعلوم والتربية الدينية والفنية والحاسب الألي، وبدأ على الفور كنترول الشهادة الإعدادية أعمال التصحيح خلال الفترة الماضية على أن يكون هناك مراجعة دقيقة للنتيجة قبل اعتمادها من محافظ القاهرة.

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة

يمكن لكل الطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة القاهرة من خلال وضع رقم الجلوس الخاص بكم فى تعليق منفصل فى الموضوع وسوف نعمل على جلب النتيجة لكم فور ظهور النتيجة من خلال فريق عمل الموقع.

يذكر أن امتحانات الشهادة الاعدادية فى محافظة القاهرة جاءت فى مستوى الطالب المتوسط ولم تشهد الامتحانات أي حالات شكوى من جانب الطلاب، حيث جاءت الامتحانات مناسبة لكل المستويات وجاءت نقاط بسيطة للطالب المميز.

هذا ونرصد كل جديد فيما يخص نتيجة الشهادة الاعدادية في القاهرة فى بداية الأسبوع الجاري لكل الطلاب، هذا ونتابع كل جديد خلال الساعات القادمة فيما يخص نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة القاهرة الترم الأول، هذا وسيتم اعتماد النتيجة ونشرها عبر الموقع فور ظهورها.

تحديث الثلاثاء:

هذا ونتابع اليوم الثلاثاء كل جديد حول نتيجة الشهادة الاعدادية فى القاهرة وأي تصريحات رسمية تصدر من خلال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة فيما يخص مراجعة أوراق الإجابة وتصحيح باقي أوراق إجابات الطلاب.

هذا ونتابع كل جديد فيما يخص نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة القاهرة خلال الفترة المقبلة مع نهاية الاسبوع الجاري.