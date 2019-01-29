رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الجيزة من موقع مديرية التربية والتعليم قريبا

يزداد الترقب فى محافظة الجيزة وكذلك يواصل كنترول الشهادة الاعدادية بالجيزة أعمال تصحيح أوراق الطلاب ومن ثم المراجعة قبل الاعتماد النهائي للنتيجة من قبل وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة وكذا محافظ الجيزة من أجل نشرها بعد ذلك على موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2019 الترم الأول

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2019 الترم الأول. (لم تظهر بعد)

ينتظر طلاب محافظة الجيزة فى مناطق منشأة القناطر وأوسيم وكرداسة وأبو النمرس والحوامدية والبدرشين والعياط والصف وأطفيح والواحات البحرية وغيرها من المناطق فى الجيزة اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية.

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2019

يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة الجيزة من خلال وضع رقم الجلوس الخاص بكم فى تعليق منفصل فى الموضوع، من المرتقب أن تظهر نتيجة اعدادية الجيزة عبر موقع مديرية التربية والتعليم فى محافظة الجيزة.

الجدير بالذكر أن التصحيح يتواصل لكافة المواد وخاصة اللغة العربية والإنجليزية والعلوم والدراسات والتربية الفنية والحاسب الألي وهو الأمر الذى يجعل أعمال المراجعة ستتواصل حتى المراجعة النهائية واعتمادها من محافظ الجيزة.

وتبدو النتائج قريبة فى محافظة الجيزة للشهادة الاعدادية فى الترم الأول لكل الطلاب والتى تظهر قريبا برقم الجلوس، هذا وتسعى محافظة الجيزة لإعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بعدما ينهي كنترول الشهادة الاعدادية النتيجة ويتم اعتمادها من قبل محافظ الجيزة.

نتابع اليوم الثلاثاء كل جديد فيما يخص نتائج الشهادة الاعدادية فى محافظة الجيزة وكل مايصدر من تصريحات رسمية من قبل وكيل وزارة التربية والتعليم فى الجيزة فيما يخص أعمال التصحيح ولحين اعتماد النتيجة رسميا من قبل محافظ الجيزة رسميا.

هذا وتترقب الجيزة ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول لكل الطلاب خلال الفترة المقبلة ونتابع معكم كل جديد يوميا.