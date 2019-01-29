“متابعة” نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس “الصف الثالث الإعدادي” نصف...

متابعة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس في جميع المحافظات المصرية، وذلك بعدما انتهت امتحانات الفصل الدراسي الأول لكافة الطلبة والطالبات، حيث أدي الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الأول منذ أيام قليلة، وينتظر الجميع الآن أن يتم الإعلان عن نتيجة الإعدادية 2019 الترم الأول في أقرب وقت ممكن من خلال مواقع مديريات التربية والتعليم المختلفة.نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 جميع المحافظات

تعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 من أكثر ما يشغل بال الشارع المصري خلال الأيام الحالية، والتي تعد أهم مراحل التعليم الأساسي، وبعدها ينتقل الطالب للتعليم الثانوي سواء العام أو الفني حسب الدرجات التي حصل عليها بالإعدادية، وحسب رغبة الطالب.

ويتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 إلكترونياً من خلال مواقع وزارة التربية والتعليم على مستوي الجمهورية تباعاً عقب الانتهاء من كافة أعمال التصحيح والمراجعة لأوراق إجابات الطلاب، وقد قامت اللجان المختصة بعملها مباشرة عقب الانتهاء من أداء الامتحانات مباشرة لسرعة الانتهاء منها، وإعلان النتائج في أقرب وقت ممكن.

ونتابع معكم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 في القاهرة والإسكندرية والجيزة والمنوفية والدقهلية ودمياط وأسوان والشرقية وسوهاج والمنيا والإسماعيلية وبورسعيد، وكافة المحافظات المصرية، حيث سنقدم لحضراتكم رابط مباشر لاستعلام نتيجة الفصل الدراسي لكل المحافظة من خلال مواقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

روابط نتيجة الصف الثالث الإعدادية 2019 برقم الجلوس

كما سنكون معكم عبر متابعة مستمرة للمقال لتوضيح لحظة الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفصل الدراسي الأول في كل محافظة من المحافظات السابقة.

تحديث: يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس عبر الأنترنت من خلال موقع مديرية التربية والتعليم لكل محافظة فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة.

تحديث: تتوقع عدد من المصادر أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الإسكندرية نصف العام عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية مساء اليوم الإثنين، وهو الأمر الذي سنحاول التأكد منه.

تحديث: أشار محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة إلي أقتراب الانتهاء من أعمال المراجعة والرضد لدرجات الطلاب، وأنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019 خلال الأيام القليلة القادمة.

تحديث: في إطار متابعتنا المستمرة لإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس في جميع المحافظات المصرية، فمن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الإعدادية 2019 نهاية الأسبوع الجاري في أغلب المحافظات.