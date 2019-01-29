رئيس شعبة الدخان عن حملات المقاطعة: “فراغ”

انتقد رئيس شعبة الدخان والمعسل بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إبراهيم الإمبابي، حملات المقاطعة لبعض السلع التي تم انطلاقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالفترة الأخيرة.

وأشار الإمبابي من خلال تصريحات له، أن تلك الحملات تحمل تناقض، وتلحق الضرر مع زيادة معدلات الإنتاج والتصنيع، وأن تلك الحملات تعبر عن “فراغ” لدى البعض.

جديرًا بالذكر، أن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قاموا بتشدين عدة حملات، منها حملة “خليها تصدي”، لمقاطعة شراء السيارات، والضغط على التجار لخفض الأسعار، وحملة “خليها في المصنع”، كنوع من الضغط لانخفاض أسعار السجائر، وآخر الحملات حملة “خليها تعنس”، والتي تهدف إلى خفض تكاليف الزواج.

وفي سياق آخر، أكد إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة السجائر والمعسل، أن التغيرات التي حدثت لسعر الدولار لها تأثير إيجابي على صناعة التبغ في حالة إذا استمر على التراجع أو الثبات على ذلك لفترة طويلة.

وأشار أن كافة مستلزمات الإنتاج لصناعة المعسل والسجائر لها بديل محلي لها، وأنه يتم استيراد كافة المستلزمات الإنتاجية من الخارج، لافتًا أن حجم الإنتاج للسجائر سنويًا يصل إلى 85 مليار سيجارة.