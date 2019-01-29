ترقب نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 جميع المحافظات الترم الأول برقم الجلوس فى جدول متجدد

تستمر كنترولات الشهادت الاعدادية فى أعمال تصحيح ومراجعة أوراق إجابات طلاب الشهادة الاعدادية فى كل المحافظات تمهيدا للاعلان عن النتيجة قريبا، وكان طلاب الشهادة الاعدادية فى كل المحافظات قد أنهوا امتحانات الترم الأول فى انتظار ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية، ويتطلع طلاب القاهرة والاسكندرية والجيزة والشرقية والمنوفية والغربية والدقهلية والقليوبية والمنيا واسيوط وأسوان وسوهاج معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية فى الترم الأول.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الأول

ننقل لكم جدول متجدد بنتائج الشهادة الاعدادية بكل المحافظات أولا بأول.

المحافظة رابط النتيجة الحالة الاسكندرية نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول بالاسكندرية من هنا قريبا الجيزة نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول لم تظهر بعد القاهرة نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول لم تظهر بعد الشرقية نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول لم تظهر بعد الدقهلية نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول لم تظهر بعد القليوبية نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول لم تظهر بعد المنوفية نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول لم تظهر بعد البحيرة نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول لم تظهر بعد أسيوط نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول لم تظهر بعد أسوان نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول لم تظهر بعد شمال سيناء نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول لم تظهر بعد جنوب سيناء نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول لم تظهر بعد الغربية نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول لم تظهر بعد سوهاج نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول لم تظهر بعد

هذا وسوف نضيف كل المحافظات تباعا وسنتابع أخبار تصحيح أوراق إجابات كل الطلاب فى نتائج الشهادة الاعدادية خلال الفترة المقبلة، كانت محافظة الاسكندرية قد أكدت اقتراب ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة الاسكندرية، بينما أكدت محافظة الجيزة مواصلة تصحيح أوراق الإجابة وكذلك محافظة الشرقية.

أخبار نتائج الشهادة الاعدادية فى كل المحافظات

هذا وتواصل كل المحافظات أعمال التصحيح من خلال كنترولات الشهادة الاعدادية، وتحرص كل الكنترولات على اعطاء كل الطلاب حقوقهم من خلال المراجعة المتواصلة والمستمرة لحين اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية من قبل وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وكذلك من خلال المحافظ.

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية فى الترم الأول

يمكن لكل الطلاب معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية فى كل المحافظات من خلال إدخال رقم الجلوس الخاص بكم فى تعليق منفصل على الموضوع وسوف نعمل على الموافقة على كل التعليقات وكذلك الرد عليها وإفادتكم بأخر أخبار نتائج الشهادة الاعدادية التى تظهر تباعا.

هذا وتتواصل أعمال التصححيح فى نتائج الشهادة الاعدادية فى كل المحافظات وتحديدا محافظة القاهرة والتى تظهر خلال الفترة المقبلة وبالتحديد نهاية الأسبوع الجاري، بينما تتواصل أعمال التصحيح فى محافظة الاسكندرية فى الترم الأول.

تحديث الثلاثاء:

نتابع اليوم الثلاثاء كل جديد وكانت محافظة جنوب سيناء قد أكدت ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية بالمحافظة نهاية الأسبوع الجاري وكذلك بالنسبة لباقي المحافظات والتي تواصل العمل على ظهور النتيجة خلال الأيام المقبلة.

هذا وتبدو محافظات القاهرة ‘الاسكندوية والجيزة أقرب المحافظات فى ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية بالترم الأول.