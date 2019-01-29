“تابع الآن” تردد قناة أون سبورت 2019 ON Sport SD الناقلة لمباراة الزمالك ومصر المقاصة

تردد قناة أون سبورت الجديد من اكثر ما يبحث عنه الكثير من عشاق كرة القدم المصرية والعربية في كل مكان، حيث نجح اون سبورت في جذب انتباه الجميع بما تقدمة من أحداث رياضية هامة في كافة المجالات، بالإضافة لعدد كبير من المباريات الدولية للمنتخبات العربية والأوروبية الكبري، وتقوم قناة اون سبورت بنقل مباريات الدوري المصري عبر شاشتها مباشرة لجميع المشاهدين بالمجان دون أي أشتراكات.

تردد قناة اون سبورت 2019 ON Sport

تعد قناة أون سبورت من أقوي القنوات الرياضية في الشرق الأوسط والوطن العربي، كما أن القناة تضم عدد كبير من نجوم الكرة والإعلاميين البارزين، ومنهم سيف زاهر وأحمد شوبير، والذي أنضم للقناة عقب رحيل مدحت شلبي لقناة بيراميدز.

ونتعرف من خلال المقال على تردد اون سبورت الرياضية الجديد 2018، والذي يبث عبر صيغة HD، وSD لضمان متابعة الجميع للقناة عبر أجهزة الاستقبال المختلفة، ومن خلال الجدول التالي، يمكن للجميع تحديث تردد قناة أون سبورت على النايل سات.

التردد 10853 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 القمر الصناعي نايل سات

كما يمكن لجميع متابعينا مراسلتنا من خلال التعليقات الموجودة أسفل المقال في حال وجود صعوبة في استقبال تردد قناة اون سبورت 2019 على النايل سات، وسنحاول توفير الحلول في أقرب وقت ممكن.

مباراة الأهلي ووادي دجلة

ستكون قناة اون سبورت الرياضية من أهم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ومصر المقاصة اليوم الثلاثاء الموافق 29 يناير 2019 في إطار مباريات الأسبوع 20 للدوري، وقد تم تحديد موعد مباراة الزمالك ضد ومصر المقاصة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب برج العرب.