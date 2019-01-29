نوفر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الحيزة “الصف الثالث الاعدادي” نصف السنة البوابة...

حالة من الترقب لمعرفة موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الجيزة برقم الجلوس الخاص بالطالب عبر وقع مديرية التبية والتعليم بالجيزة على الأنترنت، بعد أن ينتهي طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة من امتحانات الترم الأول سنكون متابعين معكم عبر تلك المقالة على موقع عرب فور نيوز لكافة لأخبار المتعلقة بظهور النتيجة وسوف نوفر لكم رابط مباشر فور ظهورها واعتادها مباشرة.

وعن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2019، أكد خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة، إن نتيجة الترم الأول ستكون متاحة خلال 3 ايام من اليوم الأخد 27 يناير، وذلك عقب نهاية أعمال التصحيح مباشرة.

وقبل ظهور نتيجة الصف الثلث الإعدادي الفصل الدراسي الأول لمحافظة الجيزة لابد أن تنتهي عمليات التصحيح لكافة الطلاب مع المراجعة والتجميع ومن ثم الرفع على موقع مدرية التربية والتعليم بعد اعتمادها من قبل محافظ الجيزة أحمد راشد، ومن المتوقع حدوث ذلك قبل نهاية إجازة نصف العام، وتعد محافظة الجيزة أحد أكبر المحافظات من حيث عدد الطلاب وتكون نسب النجاح بها مرتفعة مقارنة بغيرها.نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

انتهت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة يوم الرابع والعشرون من شهر يناير الحالي، وبدأت أعمال تصحيح أوراق امتحانات المواد التي انتهى الطلاب من أداء الامتحان فيها على الفور، تمهيداً لإعتماد النتائج.

موعد نتيجة إعدادية الجيزة

كشف خالد حجازى، مدير مديرية التربية بالجيزة، إن في الوقت الحالي يجرى حصر وتجميع درجات امتحانات الشهادة الإعدادية وسنوات النقل، موضحاً أنه من المنتظر أن يتم اعتماد النتيجة خلال 3 أيام على الأقل.

وبداية من السبت الماضي بدأت إجازة نصف العام بعد ان أنتهي طلاب الصف الثالث الإعدادي بالجيزة من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الماضي.