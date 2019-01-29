نتيجة شهادة الإعدادية لمحافظة الجيزة 2019 بالاسم ورقم الجلوس

تعد الشهادة الإعدادية مرحلة فاصله ومصيرية في حياة كل طالب يدرس بها، فهي التي ترسم شكل مستقبله وتحدد له أين يكون، فهل سيتجه للتعليم الثانوي أم لمرحلة التعليم الفني؟، لذلك ينتظر الطلاب الآن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2019 في محافظة الجيزة، وتسيطر عليهم حالة من القلق والترقب، كما أن نتيجة الفصل الدراسي الأول ستكون حافز ومشجع لهم للدراسة في الفصل الدراسي الثاني بجهد وتفوق أكثر، وفي هذا السياق سنقدم لكم أدق المعلومات والتحديثات حول موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019.رابط معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة 2019، والإدارات التعليمية بها:

تظهر النتيجة رسميا بعد انتهاء عمليات الرصد والتصحيح وتجميع الدرجات في الكونترول، وتختلف من محافظة الى أخرى وتكون خاصة بكل مديرية في المحافظة وليست من اختصاص وزارة التربية والتعليم في القاهرة، وتظهر بعد ذلك فور اعتمادها من محافظ الجيزة بنسبة النجاح المقررة.

الإدارات التعليمية في محافظة الجيزة:

إدارة الدقي.

إدارة العجوزة.

إدارة العمرانية.

إدارة الهرم.

إدارة الوراق.

إدارة بولاق الدكرور.

إدارة جنوب الجيزة.

إدارة شمال الجيزة.

رابط معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الاول 2019 في الجيزة :

يمكنك معرفتها من خلال موقع الجيزة التعليمي من هنا، وأيضا من موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني، باستخدام الاسم ورقم الجلوس ويمكنك ايضا معرفتها من خلالنا بترك المعلومات الخاصة بك في التعليقات وسنقوم بالرد عليك فور ظهورها رسميا قريبا.