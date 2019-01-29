“التعليم” تكشف عن حقيقة دمج شعبة العلمي والأدبي بالثانوية العامة

تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للتأكد من الأنباء التي تتداول على وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، والتي تشير بأن الوزارة ستعمل على دمج شعبة العلمي والأدبي معًا بمرحلة الثانوية العامة.

وقد نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تلك الأنباء تمامًا، وأكدت أنه لا صحة لدمج الشعبة العلمية والأدبية معًا من العام المقبل، وأن النظام التعليمي الجديد يتضمن شعبة العلمي والأدبي كما هما دون أي تغيير، وأن كل ما يثار من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأوضحت وزارة التعليم أنه سيتم الاكتفاء بالشعبتين العلمي والأدبي دون أن يتم تقسيم الشعبة إلى علمي علوم وعلمي رياضة، وأن الصف الأول الثانوي يشهد تجربة النظام التجريبي المعدل، وأنه يجرى تدريب المعلمين لاستخدام المنظومة التعليمية بشكل صحيح، حتى يتحول دوره من الملقن إلى المعلم المرشد والميسر للطلاب.

وتناشد وزارة التربية والتعليم وسائل الإعلام، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق خلف الشائعات قبل التأكد من الأنباء، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الأنباء، حتى لا يكون هناك بلبلة بالرأي العام، والتأثير سلبيًا على أوضاع المنظومة التعليمية الجديدة.