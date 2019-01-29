“وزارة التموين” توضح أهم الإرشادات عند شراء منتجات الأوكازيون الشتوي

تقوم الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة التموين بتكثيف حملاتها الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية، للتأكد من جودة المنتجات المعروضة بالأوكازيون الشتوي، والتأكد من ضبط الأسعار قبل العروض وبعدها، وقد أصدرت وزارة التموين بعض الإرشادات الهامة للمستهلك عند شراء المنتجات وهي كالتالي:

التأكد من أن المنتجات المعروضة في الأوكازيون هي المعروضة بالمحلات التجارية قبل بدء الأوكازيون. التأكد من جودة الملابس، وثبات ألوانها. اختبار جوانب الملابس، والتأكد من سلامة السوستة والأزرار. التأكد من وجود سعرين على السلع المعروضة، سعر المنتج قبل التخفيض وبعده. الحصول على فاتورة الشراء لإثبات حقوقك. الحرص على شراء ملابس تحتوي على نسبة كبيرة من الأقطان خاصة للأطفال.

وأشارت وزارة التموين أن شراء المستهلك للسلع المصرية يعد تشجيعًا للصناعة الوطنية، ويحقق الازدهار للاقتصاد المصري.

وكان وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، قد أعلن عن بدء التصفية للأوكازيون الشتوي والذي بدأ الاثنين 14 يناير، ويستمر لمدة شهر، ويشارك به كل محل لمدة أسبوعين، لتنشيط السوق، وحماية لحقوق المستهلك.