“خبراء تربويين” يكشفون العامل الأساسي لحادث “طفل البلكونة”

انتشرت ظاهرة العنف الأسري بالفترة الأخيرة، والتي لها تأثير على قيم ومبادئ المجتمع، وإظهار العدوانية داخل الأسر، ومن بين الظواهر العدوانية ظاهرة حادثة “طفل البلكونة”، حيث دفعت سيدة طفلها عبر نافذة بالدور الثالث ليقوم بفتح باب الشقة من البلكونة بعد ضياعه للمفتاح.

وحول هذا الصدد أشار استشاري الطب النفسي بجامعة عين شمس، الدكتور إبراهيم مجدي، أن هذا الحادث دل على أن المشكلات الأسرية لابد لها من إيجاد أساليب علمية لمحاربة العنف، لافتًا أن تصرف الأم غير منطقي للتعامل مع ابنها.

وأشار أن هناك أمور تكون خارج إرادة الأم، وأنها بطبيعتها لا ترغب في أن يحدث ضرر لأولادها، وأن تصرفات أم طفل البلكونة تدل على وجود مشكلات نفسية ومجتمعية، والتي تتمثل في غياب مفهوم الأمومة، وأنه لابد من عمل حملات توعية وتثقيف حول أساليب التفاهم مه الأبناء ونبذ العنف، وأن هذا الحادث نتيجة إضرابات نفسية، والضغوطات التي تشهدها الأسر المصرية.

ولفت أن الحل لمواجهة مثل هذه الظواهر، التوجه لإصلاح الثقافة، وتعديل السلوك الخاطئ، مشيرًا أن الحادثة تشير إلى نوع من قسوة القلب للتعامل مع الطفل، وأنه لابد من إقامة أندية ثقافية وأدبية لعودة القيم والمبادئ المجتمعية.