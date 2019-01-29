مصرفيون يوضحون سبب تراجع سعر الدولار أمام الجنيه

أكد مصرفيون ومحللون أن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه يعود إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية لمصر بقوة خلال الشهر الجاري، وأن إنهاء تحويل أموال المستثمرين من شهر ديسمبر الماضي، ودخول الأموال وخروجها عبر المصارف أدى إلى زيادة التدفقات الأجنبية ووفرة الدولار.

ولفت رئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد الإتربي، أن تقرير صندوق النقد الدولي الإيجابي عن تعافي اقتصاد مصر منح الثقة للمستثمرين، وزيادة قوة الاستثمار بأدوات البورصة، حيث أكد المدير العام لصندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد المصري يشهد تقدم كبير.

وأشار المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار، محمود نجلة، أن استمرار دخول الأجانب وخروجهم عبر آلية الأنتربنك أدى إلى زيادة مرونة سعر الصرف، وأنه كلما زاد المعروض من الدولار انعكس الأمر على قيمة الجنيه وفقًا لآليات السوق.

وأضاف رئيس بنك مصر، أن السوق يخضع لآليات العرض والطلب والسوق الحر دون تدخل لقيمة الدولار، وهو ما يقوي من زيادة الاستثمار الأجنبي بمصر.