“مجلس الوزراء” يكشف عن حقيقة إلغاء مكافأة الامتحانات للمعلمين

تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للتأكد من صحة الأنباء التي تفيد بأن وزارة التربية والتعليم قامت بإلغاء مكافأة الامتحانات الخاصة بالمعلمين، وقد نفت وزارة التربية والتعليم صحة تلك الأنباء بشكل قاطع.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سوف يتم صرف مكافأة الامتحانات الخاصة بالمعلمين في موعدها المقرر، وأنه لا صحة لإلغاء تلك المكافأة، وأكدت أن القانون والدستور يصون كافة حقوق المعلمين، وأن الهدف من ترويج هذه الشائعات إثارة غضب المعلمين.

وأضافت الوزارة، أنها تعمل جاهدة لإيجاد حلول مشاكل المعلمين الإدارية، وتوفير البرامج التدريبية لتنمية وتطوير أداء المعلمين وحل مشاكلهم المادية، وزيادة الدخل لهم.

وتناشد وزارة التربية والتعليم وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية فيما يتم نشره، والتأكد من المعلومات من الجهات المعنية قبل نشرها، حتى لا تؤدي إلى التأثير سلبيًا على أوضاع المنظومة التعليمية، والتحقق من المعلومات، ويمكن الاتصال على رقم الوزارة للتأكد من الأخبار المتداولة وذلك على الرقم التالي: (022796373).