توقعات ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنية فبراير 2019 واسباب هبوط الأمريكي بالبنوك المصرية الآن

مع تراجع سعر الدولار خلال الأيام الماضية، يتساءل البعض عن اسباب هبوط الدولار أمام الجنية بالرغم من توقعات الخبراء قبل أسبوع من الآن، ارتفاع العملة الأمريكية مقابل نظيرتها المصرية بالبنوك، ليتفاجئ الجميع خلال ال72 الماضية بسلسلة من التراجعات التي قصفت بسعر صرف الأمريكي مقابل المصري لأكثر من 25 قرشاً، فما هي الأسباب، وما هي التوقعات، ورأي الخبراء لمصير الدولار مقابل الجنية خلال شهر فبراير.

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توقعات سعر الدولار فبراير 2019

يبدو أن سيناريو تراجع الدولار مقابل الجنية خلال الشهور الأولى من كل عام ميلادي ليس وليد الصدفة، حيث يشهد تاريخ العملة الأمريكية بعد التعويم في العامين السابقين، تراجع سعر صرف الدولار بشكل كبير أمام الجنية المصري، وسرعان ما تعود العملة الأمريكية لقوتها والإقتراب من حاجز ال18 جنيهاً مصرياً، فقد شهر العام قبل الماضي على وجه الخصوص وتحديداً في أوائل شهر فبراير 2017 هبوط الدولار أكثر من ثلاثة جنيهات بالبنوك المصرية، الأمر الذي أثار الذعر لدى المدرخرين ولجأ أغلبهم لصرف العملة التي يدخرونها خوفاً من تراجع أخر قد يصل بالدولار للسعر قبل التعويم.

ولكن سرعان ما استعاد الدولار عافيته وعاد إلى سعره الطبيعي تدريجياً بالبنوك، بالرغم من تدفق الكثير من العملة الخضراء داخل خزائن البنوك خلال تلك الفترة، خوفاً من تواصل مسلسل السقوط للعملة الأمريكية، ولكن كيف سيكون الوضع للأمريكي خلال التراجع الأخير، وهل يمكن التنبأ بما سيحدث؟، هي مجرد اجتهادات شخصية وأياً كانت الأراء سواء من الخبراء أو الأشخاض العاديين فهي لن ترقى لمستوى الحقيقة البائنة.

اسباب تراجع سعر الدولار

يرجح الأغلب تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنية المصري إلى تدفق استثمارات أجنبية خلال شهري ديسمبر ويناير بقيمة مليار دولار داخل البلاد، الأمر الذي حقق وفرة لدى البنوك من العملة الصعبة، جعلت المعروض الدولاري يزيد عن المطلوب، وبالتالي هبط الدولار الذي يخضع لآليات العرض والطلب وقوى السوق.

يبدو أن هذا السبب أقرب إلى المنطق، ولكن يبقى السؤال هل يؤثر تراجع الدولار على أسعار السلع في مصر، بالطبع نعم، حيث كانت أسعار الذهب المحلية أكثر المتأثرين بتراجعات العملة الأمريكية، وشهدت تراجع كبير خلال الساعات الماضية وصل حجمه إلى أكثر من 10 جنيهات خلال يوم واحد.توقتعات سعر الدولار اليوم

يذكر أن سعر صرف الدولار مقابل الجينة وصل إلى 17.76 جنيهاً، وذلك بقيمة هبوط وصلت لحدود 25 قرشاً خلال يومين.

هذا ونذكر بإن الحكومة المصرية قد قامت بتحرير العملة بتاريخ الخميس 3 نوفمبر 2016 أو ما أطلق عليها “تعويم الجنية” وهو ما كان له توابعه الإيجابية على الاقتصاد المحلي من كافة النواحي، ومن خلاله تم القضاء على السوق السوداء لبيع العملة الأمريكية وإعلاق أكبر محلات الصرافة.