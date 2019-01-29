“وزارة المالية” تكشف عن حقيقة فرض ضرائب على إنشاء حساب على موقع الفيس بوك

تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، للتأكد من صحة الأنباء التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تفيد بأن وزارة المالية أقرت فرض ضرائب على حسابات موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، وقد نفت وزارة المالية تلك الأنباء تمامًا.

وأكدت وزارة المالية، أنه لا صحة لما يتردد من أنباء حول فرض ضرائب على الحسابات الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، لافتة أن تلك المواقع الإلكترونية هي مواقع ذات خدمة مجانية للمواطنين، ولن يتم فرض أي ضرائب عليها، وأن كل ما يتردد حول هذا الأمر مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة، وتهدف إلى إثارة وغضب المواطنين، والرأي العام.

وأضافت وزارة المالية، أنه يتم دراسة مشروع قانون الضرائب على الإعلانات الإلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي بمقتضاها سيتم فرض الضرائب على المعلنين ممن يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي للترويج عن المنتجات الخاصة بهم.