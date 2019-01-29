بالفيديو.. “م البداية لحماقي” تقترب من تحقيق 4 مليون مشاهدة.. وتتصدر الأعلى مشاهدة على...

استطاعت أغنية “م البداية” للمطرب محمد حماقي، تحقيق ما يقارب الـ 4 مليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها بأيام قليلة عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، لتحتل بذلك مركز الصدارة والأكثر بحثًا على يوتيوب.

“م البداية” ضمن أغاني ألبوم حماقي الجديد “كل يوم من ده”، والذي يضم 20 أغنية، تعاون فيهم مع كبار الشعراء والملحنين، منهم أيمن بهجت قمر، تومة، عمرو مصطفى، نادر عبد الله، تامر حسين، وغيرهم، والأغنية من كلمات أمير طعيمة.

يذكر أن ألتراس حماقي احتفل بطرح الألبوم الجديد، يوم الخميس الماضي الموافق 24 يناير الجاري، في مول سيتي ستارز في مدينة نصر، كما شاركوه في الغناء خلفه كـ كورال، في أغنية “كل يوم من ده”.

وم كل يوم من جه