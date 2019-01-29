تعرف على شروط توثيق عقود الزواج من الأجانب

أعلنت وزارة العدل عن افتتاحها مكتب لتوثيق الأحوال الشخصية بديوان عام الوزارة، والذي يختص بتوثيق عقود الزواج والطلاق للمصريين مع الأجانب أو الأجانب مع بعضهم، والمصريون مع بعضهم، لمختلفي الأديان.

وأوضح القانون أنه لا يجوز توثيق العقود إلا باستيفائها، وأنه في حالة عدم توافر الأهلية أو الرضا أو عدم توافر الشروط، ويجب على الموثق التأكد من توافر الشروط والأوراق المرغوب فيها لتوثيق العقد وهي كالتالي: