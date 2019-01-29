تعرف على شروط توثيق عقود الزواج من الأجانب

أعلنت وزارة العدل عن افتتاحها مكتب لتوثيق الأحوال الشخصية بديوان عام الوزارة، والذي يختص بتوثيق عقود الزواج والطلاق للمصريين مع الأجانب أو الأجانب مع بعضهم، والمصريون مع بعضهم، لمختلفي الأديان.
وأوضح القانون أنه لا يجوز توثيق العقود إلا باستيفائها، وأنه في حالة عدم توافر الأهلية أو الرضا أو عدم توافر الشروط، ويجب على الموثق التأكد من توافر الشروط والأوراق المرغوب فيها لتوثيق العقد وهي كالتالي:
- أن يحضر الأجنبي بشخصه.
- تقديم طابع أسرة.
- 5 صور شخصية للزوج والزوجة وتقديم شهادة طبية لكلًا منهما من مستشفى حكومي.
- أن يكون فرق السن بين الزوجين مناسب، ولا يزيد عن 25 عامًا.
- أن تكون إقامة الأجنبي بمصر لغرض آخر غير السياحة.
- لا يقل سن الزوجين عن 21 عامًا.
- أن يقوم الأجنبي بتقديم شهادتين من دولته، أو من قنصليته، أو الجهة المختصة بدولته، تفيد إحداهما أنه ليس هناك مانع في الزواج، والأخرى بيانات عن تاريخه، وديانته، وجهة ميلاده، ومهنته، وحالته الاجتماعية، والبلد التي يقيم بها، وعدد الزوجات والأبناء في حالة سبق له الزواج، ومصادر الدخل وأوضاعه المادية، والتصديق على الشهادات من السلطات المصرية.
- تقديم الزوجان شهادة الميلاد الخاصة بهم.
- أن يتم إجراءات التوثيق في الشهر العقاري بوزارة العدل.
- يتم التصديق على العقد من مكتب التصديقات التابع لوزارة الخارجية.