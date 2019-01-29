شاهد.. “أبو العروسة 2” يتصدر الأعلى مشاهدة على “يوتيوب”

يواصل مسلسل “أبو العروسة 2” تصدر قائمة الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، حيث حققت الحلقة الـ 79 من المسلسل ما يزيد عن مليون ونصف مشاهدة، لتحل المركز الثاني ضمن قائمة تشمل 50 فيديو.

مسلسل “أبو العروسة 2” من بطولة كلاً من سيد رجب، سوسن بدر، ولاء الشريف، محمود حجازي، مدحت صالح، أحمد صيام، نرمين الفقي، محمد عادل ميدو، صفاء الطوخي، وغيرهم، ومن تأليف هاني كمال، ومن إخراج كمال منصور.

مسلسل “أبو العروسة” هو مسلسل اجتماعي، يناقش أسلوب تعامل الآباء والأمهات مع الأبناء، وتدور الأحداث في إطار درامي، وينقسم المسلسل إلى جزئين، حيث حققا الجزء الأول والثاني نجاحًا ساحقًا.