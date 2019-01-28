نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية (ظهرت) برقم الجلوس الترم الأول 2019 من بوابة الأزهر الإلكترونية...

أعلن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الشيخ على خليل، أنه قد تم بالفعل اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2019 الأحد 27 يناير، وقد انتهت بالفعل الآن عمليات رفع النتيجة على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية وموقع الأزهر التعليمي، ليستعلم عنها الطلبة والطالبات من طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية بالمعاهد الأزهرية في مختلف محافظات الجمهورية، حيث تأجل إعلان النتيجة إلى اليوم الأحد بدلاً من الخميس الماضي، وسيحصل الطلبة على تفصيل الدرجات في امتحانات الترم الأول، حيث قامت المعاهد الأزهرية في وقت سابق برفع النتيجة إلى مقر مشيخة الأزهر الشريف بالقاهرة لإعتمادها ومن ثم نشرها مباشرةً لتصبح متاحة للإستعلام عنها برقم الجلوس والإسم عبر البوابة الإلكترونية للأزهر.

كانت لجان الإعدادية الأزهرية، حسبما أكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية قد انتهت في وقت سابق من جميع أعمال إعلان النتيجة، حيث تم تصحيح كراسات إجابات الطلبة والطالبات في الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2019، ومن ثم الإنتهاء من عمليات الرصد والمراجعة للدرجات، وبعدها قامت المعاهد برفع النتيجة إلى وكيل مشيخة الأزهر الشريف الشيخ صالح عباس لإعتمادها ونشرها على الموقع الإلكتروني اليوم، وتصبح متاحة للطلبة في المعاهد للحصول على الشهادات الرسمية بداية من غداً الأثنين.

هذا وقد كانت امتحانات الشهادة الإبتدائية الأزهرية الفصل الدراسي الأول 2019، قد انتهت في التاسع من يناير الجاري، وانتهت امتحانات الإعدادية الأزهرية في العاشر من يناير بجميع المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، كما انتهت اليوم أيضاً آخر أيام امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري، مع العلم أن نتيجة الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية يتم ظهورهما معاً في نفس اليوم، وللحصول على نتيجة الإبتدائية الأزهرية الترم الأول 2019 من هنا.

>> نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2019 برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2019

موقع بوابة الأزهر الإلكترونية من هنا.

موقع الأزهر التعليمي من هنا.

ننشر في “عرب فور نيوز” نتيجة الإعدادية الأزهرية فور ظهورها.. تابعونا.

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تحديث

نتابع معكم آخر أخبار إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2019 والإبتدائية، حيث من المقرر ظهورها خلال ساعات قليلة، بعدما أكدت المصادر اعتمادها بالفعل وجاري رفع النتيجة على البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف وموقع الأزهر التعليمي، يتم نشر النتيجة مباشرةً داخل المقال بعد ظهورها على الفور.

خطوات الحصول على نتيجة الإعدادية الأزهرية

يوفر موقع البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف، التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس، فبعد الدخول على الرابط من الأعلى، يقوم الطالب بإدخال رقم جلوسه في الشهادة الإعدادية الأزهرية داخل المربع المخصص لرقم الجلوس، ومن ثم الضغط على عرض النتيجة، والإنتظار قليلاً لتظهر نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالمجموع الكلي والدرجات التفصيلية لكل المواد.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2019

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

اعتمد وكيل مشيخة الأزهر الشيخ صالح عباس، بالإنابة عن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الأول 2019، بنسبة نجاح 71.56%، وبلغ عدد الطلبة الناجحين 86 ألف 174 طالب وطالبة، وتفوق البنات على البنين من حيث نسبة النجاح فبلغت نسبة نجاح البنات 81.84% وعددهم 42 ألف و574 طالبة، بينما بلغت نسبة نجاح البنين 63.75% وبلغ عددهم 43 ألف و600 طالب.

وقد تقدم وكيل الأزهر بتهانيه للطلبة الناجحين، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح، موجهاً بتحسين أداء المعلمين وشيوخ المعاهد من أجل رفع مستوى تحصيل الطالب الدراسي وبالتالي رفع نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية خلال الفصل الدراسي الثاني.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية متاحة الآن من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، وعن طريق الإتصال بالخط الساخن على رقم 19493 ويمكن الحصول على الشهادة من خلال المعاهد الأزهرية المختلفة.