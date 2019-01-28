نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 بالإسكندرية من البوابة الإلكترونية لمحافظة...

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 بمحافظة الإسكندرية، حيث انتهى طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الإسكندرية بمختلف إدارات المحافظة التعليمية من امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي بدأت الخميس 17 يناير وانتهت الخميس 24 من نفس الشهر، وعكفت الإدارات التعليمية بالإسكندرية عقب انتهاء الإمتحانات على القيام بعمليات الإنتهاء من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة، والتي شملت تصحيح كراسات إجابات الطلبة والطالبات وتجميع ورصد الدرجات ومن ثم المراجعة النهائية، حتى يتم رفعها إلى السيد المحافظ لإعتمادها ونشرها في اليوم نفسه على البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية، ليستعلم عنها طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بالمحافظة برقم الجلوس ويحصلوا على تفصيل درجاتهم في كل المواد.

>>> نتيجة اعدادية الإسكندرية

يبلغ المجموع الكلي لدرجات الترم الأول للشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 140 درجة، وهي نتيجة هامة ينتظرها الجميع بإعتبارها سنة اتمام مرحلة التعليم الأساسي، ومنها يستعدون للإنتقال للدراسة الثانوية، وحسب تصريحات وكيلة وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، الأستاذة آمال عبد الظاهر، فلم يتبقى على إعلان نتيجة الإعدادية بالإسكندرية سوى أيام قليلة، ومن ثم تظهر النتيجة لجميع الطلبة والطالبات، ومن المتوقع أن تكون نسبة النجاح مرتفعة بالنظر إلى المستوى الجيد الذي شهدته معظم امتحانات الترم الأول من الشهادة الإعدادية بالإسكندرية.

تشمل نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية، سائر إدارات المحافظة التعليمية وهي إدارات، الجمرك – العجمي – غرب – وسط – شرق – المنتزة – العامرية – برج العرب، وغيرها من سائر الإدارات، حيث تكون نتيجة الشهادة الإعدادية عامة على مستوى كافة الإدارات التعليمية بالإسكندرية، بعد أن يتم رفع النتيجة من الإدارات إلى مقر المديرية التعليمية بالمحافظة تمهيداً لإعتمادها من السيد المحافظ، وحتى يطمئن الطلبة والطالبات على نتيجتهم استعداداً لقرب بداية الترم الثاني.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية ترم أول 2019

“لم تظهر النتيجة”

ايام قليلة تفصلنا عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالإسكندرية، فبعد أن انتهت الإمتحانات الخميس الماضي وانتهت كذلك بالفعل لجان الإعدادية بالإسكندرية من تصحيح النتائج ومراجعتها، لم يتبقى إلا اعتمادها من السيد المحافظ عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، ويتم نشرها على البوابة الإلكترونية للإسكندرية في نفس اليوم، ويتسلم الطلبة شهادتهم الرسمية من المدارس في اليوم التالي على ظهورها على الإنترنت.

الحصول على نتيجة الإعدادية بالإسكندرية الترم الأول 2019