ظهرت الآن| نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الأول 2019 برقم الجلوس والإسم –...

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، بعد أن انتهى طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية الأزهرية بمختلف المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2019، حيث استمرت الإمتحانات خلال الفترة من الأربعاء 2 يناير حتى يوم الخميس 10 يناير، أدى خلالها الطلبة امتحاناتهم في جو من الهدوء واليسر الذي اتسمت به الإمتحانات، ولم يتبقى إلى إعلان النتيجة وظهور الدرجات التفصيلية لكافة المواد التي أداها الطلبة والطالبات في الفصل الدراسي الأول وهي مواد اللغة العربية الأولى والثانية – الهندسة – التفسير – العلوم – التوحيد والسيرة – الدراسات الإجتماعية – القرآن الكريم – الجبر – اللغة الأجنبية الثانية – التربية الفنية – الثقافة الإسلامية – الحاسب الآلي.

حيث تكون نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية عامة على مستوى كافة المحافظات ويتم رفع النتيجة من مختلف المعاهد الأزهرية إلى مقر مشيخة الأزهر الشريف بالقاهرة، حيث يتولى الدكتور عباس شومان وكيل مشيخة الأزهر الشريف اعتماد النتيجة ومن ثم الأمر بنشرها على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية وموقع الأزهر التعليمي، ليستعلم عنها الطلبة والطالبات برقم الجلوس، كما يتم إعلان النتيجة في المعاهد الأزهرية رسمياً في اليوم التالي على ظهورها على الإنترنت.

نتيجة الإبتدائية الأزهرية 2019 من هنا.

نتيجة الإعدادية وزارة التربية والتعليم من هنا.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2019

“ظهرت النتيجة”

من المقرر أن تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول من العام الدراسي الحالي 2019، مساء الأحد بعد تأجيل إعلانها من الخميس، حيث انتهت كافة لجان الإعدادية الأزهرية من جميع أعمال إعلان النتيجة من تصحيح كراسات إجابات الطلبة والطالبات وجمع الدرجات وعمليات الرصد والتصحيح على النحو المطلوب مع مراعاة معايير الحيطة والحذر، وقد ظهرت النتيجة الآن بالفعل للإستعلام عنها برقم الجلوس.

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الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2019

موقع بوابة الأزهر الإلكترونية من هنا.

موقع الأزهر التعليمي من هنا.

متابعتنا في “عرب فوز نيوز” للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية فور ظهورها.

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تحديث

لازلنا نتابع معكم آخر أخبار إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الأول 2019، حيث من المقرر أن تظهر النتيجة السبت 26 يناير بعد أن تأجل إعلانها من الخميس، إذ يتم رفعها قريباً على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية وموقع الأزهر التعليمي حسبما أكدت المصادر الخاصة داخل مشيخة الأزهر الشريف، تابعونا للحصول على النتيجة فور ظهورها، وتفصيل نسب النجاح بين البنين والبنات في إعدادية الأزهر الشريف الترم الأول 2019.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

أناب الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، السيد وكيل الأزهر الشريف الشيخ صالح عباس، في اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول من العام الدراسي الحالي، بنسبة نجاح بلغت 71.65%، بتفوق واضح من البنات على البنين واللائي بلغت نسبة نجاحهن 81.84% من عددهم البالغ 42 ألف و574 طالبة، بينما بلغت نسبة نجاح البنين 63.75% من عددهم البالغ 43 ألف و600 طالب.

وقد هنأ وكيل الأزهر الطلبة الناجحين بتفوقهم ونجاهم، موجهاً قطاع المعاهد الأزهرية بتكثيف الجهد خلال الفصل الدراسي الثاني وتحسين أداء المعلمين وشيوخ المعاهد، حتى يتحصل الطلاب على الدروس بصورة أكبر من أجل رفع نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية خلال الفصل الدراسي الثاني.