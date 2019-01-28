تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2019 بوابة الأزهر الإلكترونية.. شرح طريقة تسجيل استمارة الثانوية...

تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2019 بوابة الأزهر الإلكترونية، أعلن قطاع المعاهد الأزهرية طريقة تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية على بوابة الأزهر على الإنترنت موضحا البيانات المطلوبة من الطلاب وآخر ميعاد للتقديم وكتابة بيانات استمارة التقدم لامتحان الشهادة الثانوية الأزهرية على شبكة الإنترنت وذلك للمرة الأولى.

وحسب إعلان الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، تم توضيح كافة تعليمات التسجيل الإلكتروني للتقدم لامتحان الشهادة الثانوية الأزهرية 2019، إنه ينبه على طلاب الثانوية الأزهرية بتسجيل بياناتهم من خلال موقع بوابة الأزهر الالكترونية ، وذلك في الفترة من 2 فبراير 2019 حتى 2 مارس 2019.

رابط موقع تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2019

وحسبما حدد قطاع المعاهد الأزهرية فتح باب تسجيل بيانات استمارة الثانوية الأزهرية على الانترنت من خلال موقع بوابة الازهر اذ يقوم الطلاب بعد التسجيل على الموقع بطباعة استماراتهم والتوقيع عليها ووليّ الأمر، وتسليمها إلى معاهدهم.وذلك من خلال موقع بوابة الأزهر الإلكترونية(اضغط هنا).

كما نشرت الإدارة المركزية للطلاب وشؤون الخريجين مقطع فيديو توضيحي لعملية تسجيل شهادة الثانوية الأزهرية عبر البوابة الإلكترونية للأزهر.

مواعيد تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية ورقم تليفون الاستفسارات

ومن المُقَرَّر أن يتمَّ فتح باب التسجيل بدايةً من الثاني من شهر فبراير حتى الثاني من شهر مارس المُقبِل، ويتمّ دعم عملية التسجيل الإلكتروني، لحظيًّا من خلال “كول سنتر”؛ للإجابة عن أسئلة الطلاب أوّلًا بأوّل، على رقْم 19493، من الساعة 9 صباحًا إلى 5 مساءً، عدا يوم الجمعة.

استمارة الثانوية الأزهرية 2019

وشددت الإدارة على الطلاب على أهمية وضرورة التسجيل في الموقع وذلك بطباعة استمارتهم والتوقيع عليها وولي الأمر، وتسليمها إلى المعهد الأزهري.

أيضاً أكدت الإدارة على مدرسي الحاسب الآلي بالمعاهد الأزهرية ، بالقيام بدورهم في مساعدة الطلاب في التسجيل على الموقع، على أن يختص الكاتب الأول بفحص ومراجعة الاستمارة الإلكترونية المقدمة من الطالب بعد توقيعه عليها وطابقتها بملفه بالمعهد، والتأكد من صحة البيانات المقدمة من الطالب على أن يوقع عليها المختص ثلاثيا ويرفقها مع استمارة الطالب الورقية.

أما في حالة وجود خطأ في بيانات الطالب عند المراجعة، يتم التصحيح بالقلم الأحمر بخط واضح على الاستمارة الإلكترونية ، ويقوم المختص بالمعهد بتجميع الاستمارات التي بها أخطاء في ظرف منفصل بجانب الاستمارات السليمة ، ويسلمها بدوره إلى ادارة الامتحانات بالمنطقة لتسليمها في الموعد المحدد للإدارة المركزية للامتحانات.