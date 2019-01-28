بوابة التعليم الاساسى… نتيجة سنوات النقل لطلاب المرحلة الابتدائية والاعدادية الفصل الدراسي...

أعلنت بوابة التعليم الاساسي نتائج امتحان سنوات النقل لطلاب الصف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي، بالإضافة لطلاب وطالبات الصف الأول والثاني إعدادي للعام الدراسي 2018-2019 لمحافظة القاهرة، من خلال خدمة الاستعلام عن النتيجة عبر الهاتف الأرضي، على أن يتم إعلان نتسجة الفصل الدراسي الأول لاحقا على الموقع الالكتروني لبوابة التعليم الأساسي .

يمكن الان لطلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية والاعدادية جميع الصفوف باستثناء الصف الثالث الاعدادي، الاستعلام عن نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول بالاتصال من اي خط تليفون أرضي على الرقم 09000100، كما سيمكنهم خلال يومين معرفة النتيجة على موقع بوابة التعليم الاساسي بالرقم القومي من خلال هذا الرابط هنا .

ونقدم على عرب فور نيوز خدمة عرض نتيجة الفصل الدراسي الأول من خلال كتابة الرقم القومي للطالب أو الطالبة مع ذكر الصف في تعليق على هذه الصفحة، لنجلب لكم النتيجة فور إعلانها رسميا على بوابة التعليم الاساسي .