رابط بوابة التعليم الأساسي القاهرة | نتائج طلاب الابتدائية والإعدادية 2019 بالرقم القومي لجميع سنوات...

موقع نتائج طلاب محافظة القاهرة بوابة التعليم الأساسي التابعة لموقع بوابة القاهرة التعليمية، للحصول على نتائج الامتحانات في صفوف المرحلة الابتدائية والإعدادية، وبالتحديد نتيجة الصف السادس الابتدائي وكذلك سنوات النقل بالصف الثالث والرابع والخامس، ونتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي من اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام 2018-2019، والتي سيتم الاستعلام عنه بالرقم القومي أو رقم الجلوس، أو من خلال الاتصال الهاتفي على رقم بوابة نتائج التعليم الأساسي 2019.

حالة من الترقب تشهدها أوساط الطلاب وأولياء الأمور لحين التعرف على نتائج أبنائهم وبناتهم في النصف الأول من العام الدراسي، والذي يكون مؤشراً عن مدى تحصيل الطالب ومستواه الحقيقي قبل خوض اختبارات الفصل الدراسي الثاني، وبالتالي يتم العمل على أوجه القصور لدى الطالب أو الطالبة لتقويتها، مما يعود عليه بالنفع خلال مرحل سنوات النقل لإعداده لخوض اختبارات واحدة من الشهادات المصيرية في حياة الطالب أو الطالبة، وهي الشهادة الإعدادية، ومن خلال بوابة التعليم الأساسي سنتعرف على نتائج طلاب القاهرة بجميع سنوات النقل بالمرحلة الابتدائية والإعدادية بالرقم القومي وفق ما سيتوفر من نتائج علة موقع نتائج الامتحانات لبوابة القاهرة التعليمية.

رابط بوابة التعليم الأساسي القاهرة

البحث عن موقع استعلام نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 أو نتيجة صفوف النقل للمرحلة الابتدائية والإعدادية في محافظة القاهرة، سيكون من خلال رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2019، وهو الموقع الرسمي لنتائج الطلاب في القاهرة، ومن خلال بوابة التعليم الأساسي يمكن استخراج نتائج الطلاب في الصف الثالث والرابع والخامس الابتدائي ونتيجة الصف الأول الإعدادي والثاني الإعدادي بالرقم القومي.

نتيجة الصف السادس الابتدائي القاهرة 2019

قريبا استعلام نتائج الطلاب من بوابة القاهرة التعليمية على رابط بوابة التعليم الأساسي بالرقم القومي بعد تحديد المرحلة والصف الدراسي.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة

لا زالت امتحانات الفصل الدراسي الأول في نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة مستمرة، وسنتعرف على كيفية استعلام النتائج حال انتهاء عملية الرصد والتصحيح.

تحديث: نتيجة الشهادة الإعدادية سيتم البدء في رصدها ومراجعتها بنهاية الأسبوع الجاري، في حين الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي والصف الأول والثاني الإعدادي من بوابة القاهرة التعليمية بالرقم القومي حالياً.