7 فنانات يسيطرن على بطولة ومسلسلات رمضان القادم

من الواضح أن البطولة النسائية سيطرت على مسلسلات رمضان القادم، وبعضهن يقدمن البطولة المطلقة للمرة الأولى في مشوارهم الفني.

وكانت البداية مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، والتي تعود لدراما رمضان بعد غياب العام الماضي، حيث ستقدم مسلسل “الملكة” والذي يشاركها في البطولة كلاً من فتحي عبد الوهاب، هند عبد الحليم، ندي موسى، محمد عز، وهو من تأليف الثلاثي عبد الله حسن وطارق الكاشف وأمين جمال، وإخراج حسام على.

وفي هذا المسلسل تبتعد “ياسمين” عن الإطار الكوميدي التي اعتادت علي أن تقدمه للجمهور، حيث ستجسد شخصية زوجة ضابط شرطة، يختفي في بداية المسلسل في ظروف غامضة، وتبدأ رحلة البحث عنه لتكتشف الكثير من المفاجآت التي كان يخفيها زوجها عنها.

وفي سياق أخر، تخوض الفنانة مي عز الدين المنافسة بمسلسل “البرنسيسة بيسة”، والذي تجسد فيه مي دور فتاة بسيطة تعيش في حارة شعبية اسمها “بيسة”، ويشارك مي هذا المسلسل كلاً من حسام داغر، سوسن بدر، محمد أنور، إيمان السيد، سليمان عيد، سامي مغاوري، وإخراج أكرم فريد ف أول عمل يجمعهما في الدراما.

حجزت الفنانة “دينا الشربيني” مكانها في دراما رمضان، للعام الثاني على التوالي، بعد نجاح مسلسل مليكة، حيث تعاقدت على مسلسل مع المخرجة كاملة أبو ذكرى، والسيناريست مريم نعوم، ولم يتم تحديد اسم للمسلسل حتى الأن ومن المنتظر أن يتم بدء تصوير مشاهده في أول الشهر القادم.

وأيضاً تقدم الفنانة دنيا سمير غانم مسلسلاً كوميديا، لم يستقر القائمون على العمل بتحديد اسم له، وتتكتم على تفاصيله تماماً، كعادتها في السنوات الماضية، ولكنها تعود من خلاله للمنافسة بعد غيابها العام الماضي، حيث كان أخر عمل لها “في اللالا لا ند”

وفي هذا العام تنافس دنيا شقيقتها إيمي، ولمن بعمل منفصل عنها، بعنوان “كابتن ميرو” مع الفنان حمدي الميرغني، ليكون هو التعاون الأول بينهما، ويكون أول بطولة مطلقة لإيمي بعيداً عن “دنيا” وزوجها “حسن الرداد”.

وفي الوقت الحالي تنشغل الفنانة غادة عادل، بتصوير مشاهد مسلسلها الجديد “ملايكة إبليس”، والمقرر عرضه ضمن مسلسلات الشهر المبارك، ويشاركها البطولة رانيا يوسف، سلوى خطاب، أحمد داود، نانسي صلاح، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

وبالنسبة للفنانة ياسمين صبري، فتقدم أول بطولة مطلقة لها خلال هذا العام، من خلال مسلسل “حكايتي” ويشاركها في البطولة وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسني، أحمد لدير، إدوارد، ومن إخراج أحمد سمير فرج، وتأليف محمد عبد المعطي.