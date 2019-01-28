موقع بوابة الأزهر الشريف لنتيجة الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الأول 2019...

ظهور نتيجة الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية الآن برقم الجلوس الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2018-2019، حيث ظهرت النتيحة بالفعل الآن على موقع بوابة الأزهر الشريف وتم إعلان نسب النجاح في الشهادتين، وأصبح بإمكان جميع الطلبة والطالبات الآن الإستعلام عن نتائجهم من خلال موقع بوابة الأزهر الشريف والإطلاع على النتيجة في الشهادتين الإعدادية والإبتدائية الأزهرية بسهولة بعد إدخال رقم الجلوس، والحصول على الدرجات التفصيلية في كل المواد التي امتحنوها خلال الفصل الدراسي الأول من العام الحالي.

نتيجة الإبتدائية والإعدادية الأزهرية الترم الأول 2019

نتيجة الإبتدائية الأزهرية الترم الأول 2019

اعتمد وكيل مشيخة الأزهر الشريف الدكتور صالح عباس، نيابة عن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية الفصل الدراسي الأول 2018-2019، بنسبة نجاح بلغت 89.19%، من إجمالي عدد الطلبة والطالبات الذي أدوا امتحانات هذا العام والبالغ عددهم 131 ألف و963 طالب وطالبة، وبلغت نسبة نجاح البنات 93.06% من عددهم البالغ63 ألف و701 طالبة، وهي نسبة مرتفعة عن نسبة نجاح البنين والتي بلغت 85.87% كم عددهم البالغ 68 ألف و262 طالب.

وتقدم وكيل الأزهر بتهانيه لهم بالنجاح متمنياً لهم دوام التفوق ومواصلته خلال الفصل الدراسي الثاني من الشهادة الإبتدائية الأزهرية.

نتيجة الإعدادية الأزهر الترم الأول 2019

وفي سياق متصل اعتمد أيضاً وكيل مشيخة الأزهر الشريف الدكتور صالح عباس، بالإنابة عن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بنسبة نجاح بلغت 71.56%، من إجمالي عدد الطلبة والطالبات المقيدين لأداء امتحانات الإعدادية الأزهرية هذا العام والبالغ عددهم 86 ألف و174 طالب وطالبة، وقد بلغت نسبة نجاح البنات 81.84% من عددهم البالغ 42 ألف و574 طالب وطالبة، وهي أيضاً مرتفعة عن نسبة نجاح البنين والتي بلغت 63.75% من عددهم البالغ 43 ألف و600 طالب.

وقد هنأهم السيد وكيل الأزهر على نجاحهم متمنياً لهم دوام التفوق وأن يكونوا ذخراً للأزهر ورمز مشرف للإسلام والمسلمين.

الآن نتيجة الشهادة الإبتدائية والإعدادية الأزهرية 2019، متاحة على موقع بوابة الأزهر الشريف (بوابة الأزهر الإلكترونية) وعلى موقع الأزهر التعليمي للإستعلام بالإسم ورقم الجلوس، كما أن الشهادات متاحة في مختلف المعاهد الأزهرية بسائر محافظات الجمهورية المختلفة.